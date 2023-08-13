Силы российской ПВО сбили третий за сутки беспилотник ВСУ над Белгородской областью

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Российские средства ПВО около 13:30 мск перехватили очередной украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Беспилотник ВСУ снова пытался совершить террористическую атаку на территории России. Однако его быстро обнаружили и уничтожили в Белгородской области, рассказали в ведомстве.
Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, объекты инфраструктуры не получили повреждений.
Ранее сообщалось, что сегодня украинские военные уже дважды предпринимали попытки террористической атаки на объекты РФ. Около 4:00 мск средствами ПВО в небе над Белгородской областью был сбит беспилотник самолётного типа ВСУ. Следующая атака была предотвращена на той же территории в 11:00 мск.
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Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, объекты инфраструктуры не получили повреждений.
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Анастасия Чинкова