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Силовики пресекли попытку украинской ДРГ проникнуть в Брянскую область

Богомаз: ВС РФ и ФСБ пресекли попытку ДРГ ВСУ проникнуть в Брянскую область
15 августа 2023, 14:19

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Украинская диверсионно-разведывательная группа совершила попытку проникнуть в Брянскую область, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, украинская ДРГ пыталась проникнуть в российский регион со стороны села Курковичи. Предотвратить нападение диверсантов смогли Вооруженные силы РФ, а также сотрудники Федеральной службы безопасности.

«Пострадавших нет. В результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля», - прокомментировал ситуацию Богомаз.


Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли село Зерново в Брянской области. В результате украинского обстрела никто не пострадал. Повреждения получило одно домовладение.

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#вс рф
#сво
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На Украине признали, что ПВО не может противостоять российским ракетам
ВСУ признали, что ПВО Украины не может противостоять российским ракетам Х-22
15 августа 2023, 14:47

Фото: iStock/JARAMA

Представитель командования Военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что системы ПВО Украины не могут противостоять российским ракетам Х-22. Об этом он сообщил в эфире украинского телеканала.
За весь период ведения боевых действий, не удалось уничтожить ни одну российскую ракету Х-22, сообщил Игнат.

По его словам, сбивать российские крылаты ракеты могут комплексы Patriot. Однако, почему этого так и не удалось сделать, он не сообщил. 

Ранее, бывший разведчик США Риттер заявил, что Россия уничтожила много систем Patriot на Украине. Он отметил успешность российской кампании по ликвидации западной техники и указанных комплексов. 

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Рогов: ВСУ задействовали две трети резервов и значительную часть уже потеряли
15 августа 2023, 12:54

Фото: iStock/Tomas Ragina

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ в Запорожской области задействовали уже две трети резервов, которые подготовили для наступления. Об этом сообщает РИА Новости.
Рогов отметил, что незадействованными остаются штурмовые подразделения, которые прошли подготовку за границей.

«Речь идет о нескольких десятках тысяч боевиков, которых планируется бросить в отчаянной попытке добиться успеха на одном из направлений фронта», — подчеркнул Рогов. 

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военный ресурс Украины практически исчерпан. Министр пояснил, что об этом свидетельствует ход наступления ВСУ и предварительные итоги боевых действий. По его словам, украинским военнослужащим не удалось добиться результатов на линии боевого соприкосновения, несмотря на помощь западных союзников.

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#спецоперация
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Данилов: Киев в «мирном плане Зеленского» готов менять только порядок пунктов
15 августа 2023, 11:56

Фото: iStock/alzay

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не готов идти на уступки, отказываясь от заявленного в «мирном плане Зеленского». Об этом он сообщил газете la Repubblica.
«Мы можем изменить последовательность пунктов, если хотите», — отметил Данилов.

Он также опроверг информацию о давлении, которое якобы оказывают западные союзники на Украину для начала переговоров с Россией. Данилов подчеркнул, что Киев продолжает отвергать предложение о проведении переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским при посредничестве папы Римского Франциска.

Напомним, ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву нужны системы ПВО, а не переговоры. Противоракетные системы и ПВО помогут закрыть небо и сделать его безопасным, заявил Подоляк. Он также добавил, что Киеву не нужны переговоры.

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#спецоперация
#владимир зеленский
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В США признали неудачи Украины в контрнаступлении
Экс-полковник Лейтон: ВСУ не смогли добиться успехов в контрнаступлении
15 августа 2023, 10:14

Фото: iStock/Olena_Z

Украинское контрнаступление окончательно провалилось из-за серьезных проблем, с которыми столкнулись ВСУ. Об этом сообщил бывший полковник ВВС США Седрик Лейтон в эфире телеканала CNN.
По его словам, наступление никуда не продвинулось за последние восемь месяцев и ВСУ находятся в статичном положении на линии боевого соприкосновения. 

​Бывший полковник оценил линию российской обороны и ​отметил хорошую подготовку ВС РФ к наступлению. Лейтон пояснил, что ​двойные и тройные линии обороны существенно затрудняют продвижения противника и делают ее в принципе невозможной. Он также назвал ​проблемой отсутствие авиации у ​Украины. 

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#украина
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Стало известно о продолжающейся милитаризации Харькова
Марочко: Политическое руководство Украины продолжает милитаризацию Харькова
15 августа 2023, 08:48

Фото: iStock/Alexey Molotov

Украинское военно-политическое руководство продолжает милитаризацию Харькова. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет издание РИА Новости.
Военный эксперт отметил, что город продолжают снабжать техникой и войсками, что создает препятствие для движения гражданских автомобилей. По его словам, трафик на дорогах сильно затруднен из-за колонн военной техники.
 
 Марочко также сообщил, что личный состав ВСУ размещается в зданиях учебных учреждений, создавая пункты постоянной и временной дислокации. Подполковник ЛНР также добавил, что руководство армии изымает автотранспорт граждан для коммунальных служб. 

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#лнр
#всу
#вс рф
#танк
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ВСУ отправляют в штурмы провинившихся бойцов
Марочко: ВСУ отправляют в атаки группы штрафников без поддержки огнем
15 августа 2023, 08:33

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ на краснолиманском направлении отправляют в атаки на российские позиции группы «штрафников» без поддержки бронетехники и артиллерии. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет издание РИА Новости.
Он заявил, что командование ВСУ отправляет в атаки бойцов, которые совершили дисциплинарные проступки.

Военный эксперт пояснил, что в районе Кременная-Сватово были обнаружены штурмовые бригады ВСУ, которые шли в атаку на российские позиции и не были прикрыты артиллерией и бронетехникой. Российские разведорганы выяснили, что подобные штурмовые отряды сформированы из военнослужащих - штрафников. В них входят бойцы, которые самовольно оставляли позиции или игнорировали приказы командующих. Марочко также указал на то, что такие группы слабо мотивированные, у них нет боевого слаживания и у многих членов таких подразделений нет соответствующей военной специальности. 

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#всу
#украина
#сво
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В Днепропетровске в результате удара загорелось одно из предприятий
«Зеркало недели»: В Днепропетровске в результате удара загорелось одно из предприятий
15 августа 2023, 06:45

Фото: iStock/joyt

В Днепропетровске на одном из предприятий в результате удара вспыхнул пожар. Об этом сообщает «Зеркало недели».
«На одном из предприятий Днепра вспыхнул пожар», — пишет украинское издание со ссылкой на начальника региональной военной администрации Сергея Лысака.

Воздушную тревогу раннее объявили на всей территории Украины.

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#украина
#сво
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На Украине задались неожиданным вопросом о принадлежности территории
Режиссер Лопатенок усомнился в вопросе принадлежности территории Украины
15 августа 2023, 06:22

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Украинский кинематографист Игорь Лопатенок на своей странице в Twitter выразил сомнение в правах Киева на территории под его контролем, основываясь на действиях в сфере культуры и истории.
Он прокомментировал информацию о том, что в Киеве монумент «Родина-мать» был украшен трезубцом вместо герба СССР.

«Когда вы разрушаете монументы, меняете их облик, стираете языковое наследие, запрещаете кино и музыку, уничтожаете книги и меняете исторические версии, не пытаетесь ли вы создать государство на земле, которая не принадлежит вам?» — написал Лопатенок.
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#мать
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#государство
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ВСУ потеряли немецкую САУ PzH 2000 и две польские Krab на Купянском направлении
МО РФ: ВСУ потеряли немецкую САУ PzH 2000 и две польские Krab на Купянском направлении
15 августа 2023, 06:15

Фото: сайт Минобороны РФ

ВС Украины на Купянском направлении потеряли немецкую самоходку (PzH 2000) и две польские артустановки Krab. Об этом пишет RT со ссылкой на Минобороны РФ.
Отмечается, что украинская армия на этом участке фронта также лишилась до 65 военных.

«Потери ВСУ на данном направлении составили до 65 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства», — цитирует издание сообщение оборонного ведомства.

Кроме того, военнослужащие ВС РФ ликвидировали САУ «Гвоздика» и гаубицы «Мста-Б» и Д-30 противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#армия
#сво
#всу
#вс рф
#удар
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