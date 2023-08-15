Силовики пресекли попытку украинской ДРГ проникнуть в Брянскую область

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Украинская диверсионно-разведывательная группа совершила попытку проникнуть в Брянскую область, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, украинская ДРГ пыталась проникнуть в российский регион со стороны села Курковичи. Предотвратить нападение диверсантов смогли Вооруженные силы РФ, а также сотрудники Федеральной службы безопасности.
Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли село Зерново в Брянской области. В результате украинского обстрела никто не пострадал. Повреждения получило одно домовладение.
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«Пострадавших нет. В результате обстрела со стороны ВСУ погибло одно животное сельхозпредприятия, имеются частичные повреждения производственных помещений, автомобиля», - прокомментировал ситуацию Богомаз.
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Евгения Парфентьева