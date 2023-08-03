Симоньян призвала помочь освободить гражданина Киргизии, осужденного за участие в СВО

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Напомним, ранее Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор гражданину Киргизии за участие в спецоперации на Украине. Мужчина получил 10 лет заключения. Приговор вынесен по части 2 статьи 416 Уголовного кодекса республики «Наёмничество». Теперь преступник будет отбывать наказание в колонии общего режима.
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