Сирены воздушной тревоги ревут на всей территории Украины

Фото: iStock/Stock Dealer
«Тревога уже по всей стране из-за взлёта МиГ-31К в РФ с военного аэродрома "Саваслейка"», - говорится в Telegram-канале издания.
При этом Воздушные силы предупреждают местных жителей об угрозе ударов ракетной опасности баллистическими ракетами по юго-востоку Украины.
При этом в Ростове-на-Дону также ввели план «Воздушная тревога» после теракта Украины в Таганроге.
Читайте также:
В Запорожской области прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ
В Одессе заявили о повреждении грузовых терминалов после ночного обстрела
Пресс-секретарь воздушных сил ВСУ Игнат подтвердил ракетный удар по Староконстантинову