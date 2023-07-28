Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Сирены воздушной тревоги ревут на всей территории Украины

Сирены воздушной тревоги ревут на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена по всей Украине
28 июля 2023, 20:51

Фото: iStock/Stock Dealer

Украинское издание «Страна» сообщает о том, что по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. При этом в Днепропетровске и Запорожье уже прогремели взрывы.
«Тревога уже по всей стране из-за взлёта МиГ-31К в РФ с военного аэродрома "Саваслейка"», - говорится в Telegram-канале издания.

При этом Воздушные силы предупреждают местных жителей об угрозе ударов ракетной опасности баллистическими ракетами по юго-востоку Украины.


При этом взрывы уже прогремели в Запорожье и Днепропетровске, еще до объявления воздушной тревоги. Мэр Борис Филатов подтвердил эту информацию.

При этом в Ростове-на-Дону также ввели план «Воздушная тревога» после теракта Украины в Таганроге.

Читайте также:

В Запорожской области прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ

В Одессе заявили о повреждении грузовых терминалов после ночного обстрела

Пресс-секретарь воздушных сил ВСУ Игнат подтвердил ракетный удар по Староконстантинову
#взрывы
#мэр
#telegram
#тревога
#рф
#запорожье
Читайте нас в
США отправляют своих военных в зону СВО
28 июля 2023, 20:32

Фото: iStock/Im Yeongsik

Пентагон практически официально признал отправку американских военнослужащих в зону СВО. Об этом сообщает издание «Аргументы недели».
Сообщается, что участникам ежедневно будет выплачиваться 7,5 долларов. При этом общая сумма за месяц составляет всего 225 долларов. Уточняется, что тем, кто непосредственно принимает участие в боевых действиях, выплачиваются дополнительные 100 долларов.

В такой ситуации сотрудничество России с Китаем и Северной Кореей смотрится вполне логично, считает журналист «Аргументов недели».

Кстати, информация о том, что на Украине находятся представители США, Британии, Франции и Альянса НАТО уже косвенно проскакивали в заявлениях Минобороны РФ.

Читайте также:

Американские танки Abrams уже могут находиться на Украине

В США вспомнили пророческое заявление генерала Милли об Украине

Посол России в США заявил об аморальности поставок оружия Украине
#сша
#сво
#военные
#вооружение
Читайте нас в
МИД: РФ оставляет за собой право жесткого ответа на обстрел Таганрога
28 июля 2023, 19:37

Фото: iStock/iDymax

МИД предупредил о том, что Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры после обстрела Таганрога, при котором пострадали 12 человек. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в МИД решительно осудили удары киевского режима по мирным гражданам России в Таганроге, уточнив, что атака не имела военного смысла, а удар был нанесен по гражданской инфраструктуре.

Она также призвала международное сообщество и организации выступить осудить террористические методы киевского режима.

 «Российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры», - подчеркнула Захарова.

Читайте также:

Захарова: Африка осталась верна России, несмотря на давление США

В МИД РФ обвинили США в одобрении гонений Киева на УПЦ

Захарова обвинила генсека ЮНЕСКО в превышении полномочий
#сша
#африка
#мид
#меры
#мид рф
#право
#захарова
#удар
#атака
Читайте нас в
Экс-эксперт ЦРУ Биб: Украине стоит перейти к обороне
28 июля 2023, 18:13

Фото: iStock/Olena_Z

Бывший эксперт по России в ЦРУ Джордж Биб считает, что Украине стоит перейти к оборонительным действиям на фоне неудачного контрнаступления. Об этом сообщает журнал Time.
Он объясняет это тем, что Украине следует обратить внимание на оборону страны, так как контрнаступление ВСУ оказалось провальным.

«При меньшей площади территории для защиты Украина может сосредоточить войска в критических точках на поле боя», - отметил Биб.

Он уверен, что оборонительная тактика позволит Киеву обрести более сильную позицию при проведении переговоров. Однако, по его мнению, переход Украине к обороне сам по себе не приведет к переговорам. Киеву потребуется применить дипломатический подход.

Читайте также:

В США вспомнили пророческое заявление генерала Милли об Украине

Минобороны РФ: ВСУ продолжили наступление в Запорожской области

Провал контрнаступления ВСУ пошатнет веру Запада в Украину
#сша
#украина
#страны
#переход
#заявление
#всу
#рф
Читайте нас в
В Минобороны РФ заявили о повторной атаке на Ростовскую область
В Минобороны РФ заявили о перехвате ракеты ВСУ в Ростовской области
28 июля 2023, 18:02

Фото: iStock/Oleg Elkov

ВСУ еще раз попытались атаковать Ростовскую область около 17.15 по московскому времени. Ракета перехвачена над Азовом. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 17.15 киевским режимом была совершена повторная попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200», - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что выпущенная ВСУ ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны над городом Азов Ростовской области. Обломки уничтоженной ракеты упали в безлюдной местности, заключается в сообщении.

Читайте также:

Минобороны прокомментировало удар ВСУ по Таганрогу

Ростовский губернатор раскрыл подробности взрыва в Таганроге

МЧС: семь человек госпитализированы после взрыва в Таганроге

#ракета
#всу
#ракеты
#пво
Читайте нас в
Вице-губернатор Каклюгина проверила условия отдыха детей участников СВО в лагере «Литвиново»
28 июля 2023, 16:54

Фото: Минсоцразвития МО

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина посетила в Наро-Фоминске оздоровительный комплекс «Литвиново», где отдыхают дети участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.
Вместе с ней в лагере побывали глава Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва и Герой России, член наблюдательного совета фонда Алексей Романов.
«В этом году мы выделили 3 тыс путёвок для ребят от 7 до 14 лет. Во время двухнедельных смен дети знакомятся с культурой и особенностями регионов России, городами Подмосковья, достижениями нашей страны», – рассказала Каклюгина.
Для занятий спортом в лагере имеются три футбольных поля, два бассейна, несколько волейбольных и баскетбольных площадок. Для развлечения есть боулинг, бильярд, аэрохоккей, столы для пинг-понга. Также ребята поют, танцуют, изучают актёрское мастерство.
«Сейчас на смене около 500 детей, родители которых находятся в зоне боевых действий. За каждым отрядом закреплён психолог, который помогает детям в непростой для них период», – добавила вице-губернатор.
Каклюгина и Цивилёва осмотрели жилые корпуса лагеря и спортивные объекты, пообщались с ребятами. Дети рассказали о своих отцах и задали вопросы о помощи, которую оказывает фонд участникам СВО.

Читайте также:

В детских лагерях Подмосковья на данный момент отдыхает около 23 тысяч детей

Воробьёв: в Подмосковье выделили 3 тыс путёвок в лагеря для детей участников СВО.

Жителям Подмосковья рассказали, как оформить справку в лагерь онлайн




 

#детские лагеря
#ирина каклюгина
#детский отдых
#сво
#спецоперация
#дети
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Продолжается масштабная работа на новых территориях по восстановлению образовательных учреждений
28 июля 2023, 16:22

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть детям Мариуполя радость и создать условия для их полноценного развития.

Специалисты из Московской области продолжают восстанавливать здание школы в центральном районе Мариуполя, почти полностью разрушенный в ходе боевых действий.

«В школе, расположенной в центральном районе Мариуполя, строители из Московской области завершили восстановление конструктива и монтаж окон. На завершающем этапе электромонтажные работы, работы по кровле и центральному отоплению. В здании ведется прокладка труб канализации, холодного и горячего водоснабжения, а также монтаж утеплителя фасада», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский. 

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

Читайте также:

Стало известно, за какое время восстановят Мариуполь.

Специалисты из Подмосковья восстанавливают школу-интернат в Мариуполе.

Специалисты из Московской области продолжают восстанавливать детский сад № 161 в Мариуполе.

#мо
#детский сад
#школы
#качество
#специалисты
#качество жизни
#антон велиховский
#здание
#министр
#строители
#мариуполь
Читайте нас в
В США вспомнили пророческое заявление генерала Милли об Украине
WP: Генерал Милли предупреждал о единственном выходе из конфликта между Россией и Украиной
28 июля 2023, 15:10

Фото: iStock/Prostock-Studio

Глядя на то, как Киев терпит поражения одно за другим, в США все чаще вспоминают пророческие слова председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли об Украине, пишет The Washington Post.
«Все станет только хуже. Если есть возможность мирных переговоров, не упустите ее», - говорил Милли в ноябре 2022 года.

Тогда генерал заявил, что Россию практически невозможно победить в вооруженном противостоянии.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Запад отдал Владимиру Зеленскому приказ о начале новой волны контрнаступления ВСУ. По мнению эксперта, эскалация вооруженного конфликта с Россией нужна Западу для того, чтобы отвлечь внимание граждан Европы и США от внутренних проблем. 

Читайте также:

Newsweek: Российский вертолет Ка-52 представляет серьезную угрозу для ВСУ

​Украинские ПВО не смогли сбить ни одного российского дрона на Луганском направлении

Украинские боевики обстреляли международный пункт пропуска в Курской области
#сша
#всу
#запад
#сво
Читайте нас в
Ростовский губернатор Голубев заявил о надежной работе ПВО в регионе
28 июля 2023, 14:55

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что система противовоздушной обороны надёжно защищает регион от вражеских ракет. Об этом он заявил на форуме «Россия – Африка».
По его словам, система противовоздушной обороны в регионе работает надёжно. Он объяснил, что уже были сбиты вражеские ракеты.

«У нас было несколько ситуаций, когда ПВО срабатывала, и ракеты не достигали своей цели, обошлось без жертв и без каких-то разрушений. Но это постоянная работа, вопрос больше к военным», - цитирует РИА Новости Голубева.

Он также отметил, что местные власти полностью взаимодействуют с военными органами управления, ФСБ и полицией.

Читайте также:

В Севастополе отразили массированную атаку беспилотников

Развожаев: ПВО и флот России отражают атаку украинских БПЛА на Севастополь

Гладков: ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородом
#работа
#фсб
#флот
#бпла
#новости
#ракеты
#пво
Читайте нас в
Новая волна контрнаступления ВСУ была приказом Запада Зеленскому
Соскин: Запад отдал Зеленскому приказ о старте новой волны контрнаступления
28 июля 2023, 14:47

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Запад отдал Владимиру Зеленскому приказ о начале новой волны контрнаступления ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Началась опять попытка прорыва украинских войск на фронте. Это делается не самостоятельно Зеленским, он получил жесточайший приказ в ультимативных формах от США, Великобритании и Германии», - прокомментировал ситуацию Соскин.  

По мнению эксперта, эскалация вооруженного конфликта с Россией нужна Западу для того, чтобы отвлечь внимание граждан Европы и США от внутренних проблем, таких, как импичмент, который грозит американскому лидеру в связи с коррупционным скандалом.

Зеленский получил приказ вести ВСУ в бой, не взирая не потери среди техники и личного состава украинской армии, заключил Соскин. 

Читайте также:

Sky News: Аналитик Белл заявил, что ВСУ могут успеть исправить ситуацию только до конца лета

Балицкий: ВСУ обстреляли Запорожскую область кассетными боеприпасами, погибла женщина

Дэниел Ларисон: США должны стремиться с скорейшему завершению контрнаступления ВСУ
#сша
#всу
#зеленский
#контрнаступление
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников