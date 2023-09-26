Система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

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Российская система ПВО сбила беспилотник самолётного типа у Белгорода. Об этом в своём Tekegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет, также не получили повреждения объекты инфраструктуры.
В настоящее время оперативные службы работают на месте падения беспилотника и уточняют последствия происшествия.
Днём ранее Министерство обороны сообщало, что вечером над территорией Белгородской области было сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших обнаружено не было, однако осколок одного из БПЛА повредил автомобиль.
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Анастасия Чинкова