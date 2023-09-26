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Система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

Гладков: система ПВО сбила БПЛА над Белгородской областью
26 сентября 2023, 19:01
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Российская система ПВО сбила беспилотник самолётного типа у Белгорода. Об этом в своём Tekegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет, также не получили повреждения объекты инфраструктуры.

В настоящее время оперативные службы работают на месте падения беспилотника и уточняют последствия происшествия.


Днём ранее Министерство обороны сообщало, что вечером над территорией Белгородской области было сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших обнаружено не было, однако осколок одного из БПЛА повредил автомобиль.

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Минобороны: ВС РФ крылатой ракетой поразили склад боеприпасов ВСУ у Киселевки
26 сентября 2023, 19:06

Российская армия нанесла удар по складу оружия и боеприпасов Вооруженных сил Украины. Информацию сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Минобороны сообщило, что склад расположен в районе деревни Киселевка в Херсонской области. В результате атаки и последующей детонации уничтожено 12 ангаров, хранящих более 3 тысяч тонн боеприпасов. 

Ранее оборонное ведомство сообщало о потерях украинской армии в количестве 15 военных и 10 автомобилей на Херсонском направлении.

Напоминаем, что президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Украина пригрозила России новыми жесткими терактами

Медведев посетил полигон у линии боевого соприкосновения в ДНР

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#минобороны
#рф
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Украина пригрозила России новыми жесткими терактами
«УП»: в СБУ пригрозили России жестким ответом на атаки энергетических объектов
26 сентября 2023, 17:13

Фото: istock / RamonCast

Напряжение между Украиной и Россией продолжает нарастать и СБУ заявила, что Украина собирается серьезно действовать в ответ на атаки по энергообъектам страны.

«Россияне должны понимать – если они собираются атаковать объекты энергетики Украины, то будут получать на это жесткий ответ», – заявил представитель СБУ.
Информацию сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источник в Службе безопасности Украины. По словам собеседника агентства, у Украины имеются ресурсы, чтобы дать ответ России. Источник заявил, что СБУ будут и дальше устраивать теракты на объектах энергоструктуры РФ.

Напомним, этой ночью 7 населенных пунктов Курской области остались без электроэнергии после атак украинских беспилотников. 

Также, 21 сентября во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в Дарницком районе Киева прогремел взрыв, который лишил электричества и воды несколько микрорайонов. 

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Медведев посетил полигон у линии боевого соприкосновения в ДНР
Медведев: военнослужащие на полигоне в ДНР настроены на победу
26 сентября 2023, 17:08

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев по поручению президента России Владимира Путина посетил полигон у линии боевого соприкосновения в ДНР. О результатах поездки он рассказал на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками.
Он отметил, что военнослужащие настроены на победу, показывают выдающиеся результаты и демонстрируют высокие боевые качества. 

Также Медведев высоко оценил подготовку личного состава.

Кроме того, зампред Совбеза РФ рассказал, что во время посещения полигона ему удалось пообщаться с офицерами и рядовыми, которые проходят обучение с учётом современных требований и возможностей. Они совершенствуют свои навыки в ведении боя, боевом слаживании подразделений и использовании вооружения и боевой техники.  

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#военные
#поездки
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Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования ВС РФ
Медведев: С начала 2023-го на службу в ВС РФ приняли более 325 тысяч человек
26 сентября 2023, 16:48

Фото: istock / Dzmitry Ryshchuk

Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев 26 сентября провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил Российской Федерации.

Медведев отметил, что с начала 2023 года по сегодняшний день на службу в интересах Объединенной группировки войск принято более 325 тыс. человек. 

Кроме того, Дмитрий Медведев заявил, что по поручению президента РФ Владимира Путина он посетил полигон в близи линии боевого соприкосновения на территории ДНР. В ходе поездки Зампред СБ пообщался с военными и сообщил, что они проходят обучения по всем необходимым приемам современного боя и, соответственно, вступают в сражения. 

Также, Медведев рассказал, что по данным проверки, подготовка личного состава ведется на высоком уровне, а военные показывают отличные боевые качества и общий настрой на победу. Помимо этого, Дмитрий Медведев поблагодарил Министерство обороны за качественную работу. 

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Economist: Украина просит у союзников аналог российских ракет «Калибр»
26 сентября 2023, 16:16

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Киевские власти запросили у западных партнеров крылатые ракеты большой дальности, которыми можно вооружать стратегические бомбардировщики. Однако ВСУ вряд ли смогут получить оружие, которого у них нет.
Об этом пишут обозреватели журнала Economist. В публикации приводятся слова источника в украинском Генштабе, который заявил, что Киеву необходимо иметь в своем распоряжении аналоги российских ракет Х-101 и «Калибр», добавив, что из-за скорости и маневренности эти ракеты очень трудно перехватывать. Авторы статьи сомневаются, что Украине удастся получить требуемые вооружения.

В странах НАТО, откуда Киев получает военную помощь, аналогом Х-101 можно считать американскую авиационную крылатую ракету большой дальности AGM-86 и ее варианты. Эти снаряды запускают только со стратегических бомбардировщиков В-52. Вполне очевидно, что США не смогут предоставить Киеву авиационные комплексы стратегического класса.

К аналогам российской ракеты «Калибр» можно отнести  американскую крылатую ракету морского и наземного базированияBGM-109 Tomahawk. Для их запуска используются установки Mk 41 на кораблях или наземную систему противоракетной обороны США Aegis Ashore. Весьма маловероятно, что Вашингтон готов поставлять Киеву такое дорогостоящее и сложное оборудование. Кроме того, Tomahawk запускают с атомных подводных лодок, которых у Украины также нет.

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На Украине накажут сбежавших из страны военнообязанных
26 сентября 2023, 16:07

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинских военнообязанных, которые незаконно покинули Украину, в случае их возвращения на родину ждет наказание. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
«Если кто-то незаконным способом все же пересек государственную границу в дальнейшем, когда они будут возвращаться, то будут привлечены к ответственности», - заявил Демченко в рамках телемарафона.

По его словам, никто не избежит наказания, в случае подобных нарушений. При этом он подчеркнул, что в сентябре начались облавы на военкоматы и число уклонистов-беженцев сократилось.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) считает, что мобилизация в стране будет лишь ужесточаться. По его мнению, к уклоняющимся от мобилизации будут последовательно применяться всё более и более жёсткие меры.

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#меры
#мобилизация
#всу
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В Германии раскрыли глупейшую ошибку ВСУ
Журналист Репке: ВСУ держат самолеты слишком близко к линии соприкосновения
26 сентября 2023, 14:34

Фото: Stock/Olena_Z

Немецкий журналист Юлиан Репке считает, что Вооруженные силы Украины совершают глупые, но непростительные ошибки на линии соприкосновения, которые приводят к массовым потерям военной техники.
«Может ли кто-нибудь объяснить мне, почему Украина держит свои самые ценные самолеты менее чем в 90 км от фронта и, следовательно, в зоне досягаемости российских беспилотников-камикадзе Lancet?» - задается вопросом Репке в своей соцести Х.

Он также напомнил, что после нанесения нескольких ударов по аэродрому в Кривом Роге Россия таким же образом уничтожила МиГ-29 на Николаевской авиабазе. По словами Репке, он не может найти объяснение подобным действиям со стороны Украины.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подтвердил сообщение Минобороны России, в котором говорилось об уничтожении место сбора украинских ракет российскими военными. 

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#вс рф
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Шойгу: ВС РФ продолжают наращивать боевую мощь
26 сентября 2023, 14:25

Фото: istock / leksandr Golubev

Армия России продолжает наращивать боевую мощь за счет современного вооружения и улучшенной подготовки военных.
Об этом на коллегии военного ведомства заявил глава Министерства обороны Сергей Шойгу. Его слова приводит агентство ТАСС. 

«В этих условиях продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил, в том числе за счет поставок современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта специальной военной операции», — заявил Сергей Шойгу.
Кроме того, глава Минобороны заявил, что ведомство сможет достигнуть поставленных целей до 2025 года.

Также, как заявляет Шойгу, за сентябрь ВСУ потеряли 17 тыс. военнослужащих и более 2700 военной техники и вооружения. Среди уничтоженного вооружения есть и техника, поставляемая с Запада. 

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#всу
#минобороны
#вооружения
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Минобороны : Российские военные нанесли огневое поражение боевикам «Азова»*
26 сентября 2023, 14:09

Фото: istockphoto/aapsky

Вооруженные силы РФ нанесли огневое поражение скоплению живой силы и техники 12-й бригады специального назначения «Азов»*. Это произошло в районе Серебрянского лесничества.
Сообщение об ударе российских войск по противнику опубликовано в официальном телеграм-канале министерства обороны России. В результате удара было уничтожено до 55-ти военнослужащих, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также две боевые машины пехоты и две гаубицы Д-30.

Накануне, 25 сентября, российские военные отразили атаку 12-й бригады «Азов»* и 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на Краснолиманском участке линии боевого соприкосновения. Сегодня по противнику был нанесен ответный удар.

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#военные
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#всу
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