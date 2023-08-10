Система ПВО сработала в Белгородском районе

2 августа российский лидер Владимир Путин вручил государственные награды героям специальной военной операции в Екатерининском зале Кремля. Вот уже полтора года как наши храбрые военнослужащие защищают правду, честь и мир на полях СВО. При этом, попасть в ряды Вооруженных сил России возможно только одним единственным образом – заключив контракт с Министерством обороны.