Система ПВО сработала в Белгородском районе

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны, сбит вражеский беспилотный летательный аппарат.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле не поступала», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Кроме того, 10 августа украинская сторона обстреляла село Хинель Севского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. Пострадавших нет. Уточняется, что в результате обстрела имеются частичные повреждения жилого дома и торгового объекта. Также накануне при обстреле Белгородской области погиб один мирный житель, еще четыре человека получили ранения.
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Элина Позднякова