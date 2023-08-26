Системы ПВО сбили беспилотник в Брянской области

Артиллеристы ВС России с использованием буксируемых гаубиц «Мста-Б» и Д-20 в ходе ведения контрбатарейной борьбы ликвидировали 155-мм орудие FH-70 производства НАТО на Краснолиманском направлении. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.