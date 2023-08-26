Системы ПВО сбили беспилотник в Брянской области

Фото: iStock/vadimrysev
В Брянской области ПВО уничтожила беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем канале в Telegram.
«Попытка атаки от украинских террористов с использованием БПЛА была пресечена в Трубчевском районе силами ПВО министерства обороны РФ. Жертв и разрушений нет», — уточнил он.Богомаз также добавил, что сбитый дрон упал в поле, а экстренные службы уже работают на месте происшествия.
Читайте также:
После взрыва в Краматорске повреждены газовые сети
Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку в селе Щетиновка Белгородской области
Глава Истры Витушева: обломки сбитого ночью БПЛА отправили на экспертизу
Артем Кузьмин