Системы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

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Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.
«Пятого сентября около 21:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», - прокомментировали ситуацию представители Минобороны.
Ранее стало известно, что беспилотник, сбитый в Истринском районе Подмосковья, оказался кустарного производства и был начинен взрывчатым веществом. Сейчас обломки сбитого БПЛА собраны и отправлены на экспертизу.
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