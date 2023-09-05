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Системы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области

Минобороны: ПВО сбили БПЛА ВСУ в Белгородской области
05 сентября 2023, 21:31
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

Российские силы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Пятого сентября около 21:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», - прокомментировали ситуацию представители Минобороны.

Ранее стало известно, что беспилотник, сбитый в Истринском районе Подмосковья, оказался кустарного производства и был начинен взрывчатым веществом. Сейчас обломки сбитого БПЛА собраны и отправлены на экспертизу.

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В Китае назвали российское оружие, которое представляет страшную угрозу для ВСУ
Sohu назвал российский комплекс Кинжал искусством мирового уровня
05 сентября 2023, 21:38

Фото: iStock/vadimrysev

Китайские военные эксперты назвали российский комплекс «Кинжал» страшной угрозой для ВСУ, сообщает Sohu.
«Россия разработала новое поколение супероружия для обхода защитных систем американских ракет. «Кинжал» привлек внимание всего мира своей чрезвычайно высокой скоростью и поразительной бронепробиваемостью», - прокомментировали ситуацию в издании.

По мнению экспертов, пока Россия обладает достаточным количеством этих гиперзвуковых ракетных комплексов, российская армия будет представлять страшную угрозу для Киева. 

В Sohu подчеркнули, что китайские эксперты планируют перенять опыт у своих российских коллег.

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Бывший глава ЦРУ заявил, что в мире нет оружия способного изменить ситуацию на Украине
05 сентября 2023, 21:11

Фото: iStock/pedrosala

В мире не существует оружия, способного координально изменить ситуацию на Украине, заявил бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус на Киевском форуме безопасности.
«Я бы хотел, что бы прямо сейчас были приняты некоторые решения, которые бы имели эффект катализатора: танки М1, вопрос с F-16, и (принятие решения) по другим системам вооружения. Много зависит и от наступления (ВСУ), которое происходит. Нет единого оружия, которое бы радикально изменило ход войны», - прокомментировал ситуацию Петреус.

Он также отметил, что никто на Западе не ожидал, что ВСУ покажут подобные результаты. К тому же, никто не хотел начала третьей мировой войны. 

При этом, Петрус выразил надежду на усиление поддержки Украины. 

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05 сентября 2023, 20:52

Фото: iStock/TebNad

Без паритета в воздухе Киеву не удастся победить российскую армию на полях СВО, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов о время выступления на Киевском форуме безопасности.
«Вопрос с выходом на границы (1991 года) очень-очень сложный. Очень удивительно слышать, когда генерал НАТО рассказывает, что можно победить без поддержки с воздуха. Имейте ввиду, что ни одна операция НАТО без поддержки с воздуха не начинается, потому это (речь) о жизни людей. Пока у нас не будет паритета, нам будет крайне сложно работать», - прокомментировал ситуацию Данилов. 

Ранее китайский журналист Шэньчжэня Ши Хонг поразился сплоченностью и военной тактикой ВС РФ. Журналиста восхитил и тот факт, что несмотря на стягивание лучших подразделений ВСУ на Запорожское направление, Россия только укрепила свои позиции на этом участке. Помимо российская армия также улучшила свое положение на Купянском и Донецком направлении, спустя три месяца после старта контрнаступления ВСУ.

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#вс рф
#сво
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Пушилин: Под обстрелом Донецка со стороны ВСУ погибла пенсионерка
05 сентября 2023, 20:44

Фото: kremlin.ru

Пенсионерка из Донецка погибла под украинским обстрелом, сообщил врио главы региона в своем Telegram-канале.
«В результате обстрелов противника погибла женщина 1937 г.р. в Кировском районе столицы региона», - прокомментировал ситуацию Пушилин. 

Еще семь человек получили ранения, в том числе и подросток 2006 года рождения, отметил глава ДНР. 

В результате обстрелов повреждено 19 домостроений и семь объектов инфраструктуры. 

«Всего противник совершил 83 обстрела, выпустив 322 боеприпаса реактивной артиллерии, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа», - заключил Пушилин.

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В США предрекли скорый переход ВСУ к глухой обороне
Бывший американский разведчик Шаффер: ВСУ придется перейти к глухой обороне
05 сентября 2023, 20:25

Фото: iStock/Prostock-Studio

На Украине готовятся перейти к глухой обороне, заявил бывший разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Думаю, Зеленский сейчас готовит население к тому, что ВСУ придется занять оборонительные позиции перед новым потенциальным российским продвижением», - прокомментировал ситуацию Шаффер.

Эксперт отметил, что за все три месяца контрнаступления украинская армия не добилась хоть сколько-нибудь значимых успехов. Все потому, что российские силы выстроили максимально грамотную тактику ведения боевых действий, а также успели отлично изучить своего противника так, что ВСУ для ВС РФ стали «легкой мишенью».

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#вс рф
#зеленский
#сво
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Артиллерийский снаряд ВСУ попал в здание детского сада в Донецке
05 сентября 2023, 19:00

Фото: istockphoto/Standart

Украинский артиллерийский снаряд угодил в здание детского сада в Донецке. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По сообщению главы городской администрации, детский сад располагается на улице Зоологической в Куйбышевском районе Донецка. Также были зафиксированы прилеты на территорию Парка культуры и отдыха в Киевском районе города. Украинские войска использовали при обстрелах ракеты РСЗО и кассетные снаряды натовского калибра 155 миллиметров, сообщил Кулемзин. 

Как позже уточнил врио главы ДНР Денис Пушилин, в результате обстрелов погибла женщина 1937 года рождения. Ранения получили семь человек, в том числе подросток 2006 года рождения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Обстрелами повреждено 19 домостроений и семь объектов инфраструктуры. Всего противник выпустил по Донецку 322 боеприпаса реактивной артиллерии, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа.

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#детский сад
#мужчина
#дома
#днр
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Захарова: Власти Австралии скрывают от своих граждан втягивание в конфликт на Украине
Захарова: Австралия скрывает от граждан втягивание в конфликт на Украине
05 сентября 2023, 17:48

Фото: iStock/olegda88

Власти Австралии своими действиями на Украине всё больше втягивают себя в конфликт, скрывая этот факт от своих граждан. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя применение Украиной австралийских беспилотников.
Она уточнила, что далеко не все граждане Австралии согласны с вмешательством своей страны в дела Украины, а также растрачиванию государственного бюджета на пакеты военной помощи. А власти, осознавая отсутствие поддержки со стороны своих граждан, пытаются скрыть от них неприятную правду о том, что Австралия уже заметно втянута в конфликт на Украине.

Ранее Захарова заявляла, что австралийские дроны используются для совершения атак на территорию России.

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#австралия
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#поставки
#конфликт
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В Китае восхитились тактикой России в Запорожской области
Обозреватель Sohu Ши Хонг назвал успехи РФ в Запорожской области поразительными
05 сентября 2023, 16:36

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы РФ поразили обозревателя спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хонга своей сплоченностью и военной тактикой, об этом он рассказал в видеорепортаже для газеты Sohu.
«Скорость набора, количество военных в Вооруженных силах России поразительны. Притом, их продвижение происходит очень быстро. По официальным данным МИД, количество призывников и контрактников растет как на дрожжах, особенно если сравнить их состав за последние пару лет», - прокомментировал ситуацию Ши Хонг.

Журналиста восхитил и тот факт, что несмотря на стягивание лучших подразделений ВСУ на Запорожское направление, Россия только укрепила свои позиции на этом участке. Помимо российская армия также улучшила свое положение на Купянском и Донецком направлении, спустя три месяца после старта контрнаступления ВСУ, заключил Ши Хонг.

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#россия
#армия
#мид
#всу
#китай
#запорожская область
#сво
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Путин объяснил, с кем борется Россия в рамках СВО
Путин: Россия борется с нацистами, а не с мирными украинцами
05 сентября 2023, 16:35

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Президент России Владимир Путин заявил, что нацисты являются противниками России, а не рядовые украинцы. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа».
Путин, чтобы не возникало недопонимания, объяснил, что Россия борется с «нелюдями» (нацистами – ред.) и их «последышами», а не простым украинским народом.

Ранее Владимир Путин в ходе заседания предложил подготовить проект по Великой Отечественной войне, в рамках которого показать россиянам различные артефакты тех времён, документы, письма и многое другое.

Кроме того, президент поддержал идею присвоения десяти российским городам звания «Город трудовой доблести».

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#владимир путин
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#украина
#борьба
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