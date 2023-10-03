СК обвинил главу разведки Украины в атаках БПЛА на Россию

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Следственный комитет России (СКР) заочно выдвинул обвинения в совершении террористических актов на территории РФ представителям высшего военного руководства Украины. Информацию сообщает «Лента.ру», ссылаясь на данные ведомства.
«Заочно обвинения <...> предъявлены главе Главного управления разведки министерства обороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку», — сообщили в СКР.В скором времени следствие собирается объявить их в розыск и выбрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.
Удары по пограничным территориям России стали ответом властей Украины на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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