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СК РФ возбудил уголовное дело по факту разрушения дамбы Каховской ГЭС

06 июня 2023, 15:19

Фото: Фотобанк Московской области

Виновных в разрушении плотины Каховской ГЭС будут судить за совершение теракта
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва дамбы Каховской ГЭС и затопления близлежащий населенных пунктов, сообщает «РИА Новости».

Уголовное дело возбуждено по статье «Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий».


Ущерб, причиненный региону и самой станции, еще предстоит установить.

Напомним, пострадавшая от ударов Каховская ГЭС полностью погрузилась под воду. В зоне затопления могут оказаться 80 населенных пунктов, в Новой Каховке вода уже поднялась на 10 метров. Из Днепрян и Корсунки сейчас эвакуируют население.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданской инфраструктуре Новоалексеевки в Херсонской области британскими ракетами Storm Shadow.
#СК РФ
#Уголовное дело
#Каховская ГЭС
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Терапевт Чернышова объяснила опасность лосятины
05 июля 2023, 19:20

Фото: istockphoto.com/sergeyryzhov

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что ещё одним опасным видом мяса является лосятина, поскольку организм может остро среагировать на его употребление при определённых заболеваниях.
Так, не рекомендуется употреблять лосятину при мочекаменной болезни, панкреатите или при проблемах с обменом веществ.

Эксперт также подтвердила, что что медвежатина очень опасна, так как зачастую в его мясе содержится трихинеллёз, который вызывается небольшими червяками, при попадании в организм человека укореняющимися в мышечной ткани.

«Они убиваются только при стерилизации при 120°C. Если съесть шашлык или рагу из этого зверя, то они на вид как маленькие рисинки, их не видно практически, но они в плотной оболочке», — добавила в беседе с «Царьградом» Чернышова.

Она рекомендовала при отравлении мясом незамедлительно обращаться к врачу.

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#мясо
#питание
#здоровье
#врач
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Reuters: в Ираке похитили россиянку
05 июля 2023, 19:17

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Представители шиитского ополчения в Ираке похитили гражданку России и Израиля и насильно удерживает женщину.
Reuters пишет, что представители шиитского ополчения в Ираке похитили гражданку России и Израиля и насильно удерживает её. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху.

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#Ирак
#заложница
#россиянка
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Число заболевших трихинеллезом выросло до 15 в Забайкалье
05 июля 2023, 19:16

Фото: iStock/kieferpix

Руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа заявила, что в Забайкальском крае в селе Куанда число людей, заразившихся трихинеллезом после употребления медвежатины, выросло до 15. Об этом сообщает ГТРК «Чита».
«Это неокончательная, конечно, цифра, потому что проводятся подворные обходы, люди обращаются самостоятельно», — заявила Лапа.

Сообщается, что информация о состоянии пациентов не поступала. Заболевшие находятся под круглосуточным наблюдением и получают необходимую медицинскую помощь.

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#Забайкальский край
#трихинеллез
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Сёстры из Коломны сдали бутылки и выиграли поездку в Артек
05 июля 2023, 19:14

Фото: МинЖКХ МО

13-летние сёстры из Коломны Алина и Вероника Тазины выиграли поездку в Артек, сдавая бутылки в ЭКОпунткы компании «РТ-Инвест». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Девочки никогда не проходят мимо выброшенных в неположенном месте бутылок – они собирают их и сдают на переработку. За несколько месяцев школьницы сдали в ЭКОпункты сотни найденных на улице пластиковых бутылок и алюминиевых банок.
«Мы собираем бутылки не только дома, а везде. Это оказалось совсем не трудно. Были на даче, там недалеко река, пошли гулять и собрали три пакета мусора. Бутылки и банки привезли с собой в Коломну. Хорошо, что рядом с домом есть ЭКОпункт, куда можно всё сдать», – рассказала Вероника Тазина.
Недавно девочки приняли участие в международном конкурсе «Большая перемена». Много заданий было на тему экологии. Одно – собрать в местном парке пластиковые бутылки и сдать на переработку. Сёстры выполнили задание и вышли в полуфинал. Скоро они отправятся в международный детский центр Артек на финал конкурса.

Как рассказала Алина Тазина, по возвращении девочки вступят в ряды эковолонтёров. Их поддержали многие одноклассники, которые теперь тоже сдают бутылки и банки в фандоматы. Всего в Коломне – 20 ЭКОпунктов «РТ-Инвест». 

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#МинЖКХ МО
#Коломна
#экология
#ЭКОпункты
#РТ-Инвест
#бутылки
#банки
#Московская область
#Подмосковье
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Вирусолог Чепурнов: Определить лёгочную форму сибирской язвы можно с помощью опроса пациента
05 июля 2023, 19:06

Фото: istockphoto.com/CastaldoStudio

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов отметил, что сибирская язва имеет две формы: кожную и лёгочную, первую из которых можно определить по внешним признакам, а вторую – по опросу самого пациента.
Так, при кожной форме сибирской язвы у пациента наблюдается крупные пятна угольного цвета.

«Гораздо опаснее лёгочная форма. Надо немедленное вмешательство с помощью антибиотиков. Летальность достигает 60%. Симптоматика при лёгочной форме – это высокая температура и лихорадочное состояние. Определить её можно только методом опроса пациента: был ли контакт с животными, занимался ли пациент разделом мяса, и т.д.» – пояснил в беседе с «Абзацем» Чепурнов.

По словам эксперта, зачастую, люди при контакте с больным животным просто не знают о его реальном состоянии.

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#сибирская язва
#заболевание
#здоровье
#симптомы
#врач
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Медведев рассказал о способах завершить любую войну
05 июля 2023, 19:00

Фото: сайт Кремля

Дмитрий Медведев считает, что завершить любую войну можно либо переговорами, либо ядерным оружием.
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что завершить любую войну можно одним из способов: с помощью мирных переговоров или с применением ядерного оружия. В пример он привёл действия США в 1945 году по отношению к японским городам Хиросима и Нагасаки. Об этом экс-президент России напомнил в своем Telegram-канале.
 
Медведев подчеркивает, что США смогли закончить конфликт, но это стоило 300 тысяч жизней.
 
Также Медведев отметил, что украинский конфликт можно завершить через несколько дней в том случае, если страны НАТО перестанут передавать оружие и военную технику Украине.

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#Медведев
#ядерное оружие
#переговоры
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В НАТО опровергли скорое нападения на Запорожскую АЭС
05 июля 2023, 18:48

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в альянсе не видят рисков возможных провокаций на Запорожской атомной электростанции с одной из конфликтующих сторон. Так он прокомментировал информацию о том, что готовится атака на ЗАЭС, передает румынский телеканал Digi 24.
«Я следил за заявлениями, сделанными обеими сторонами. У нас нет информации, подтверждающей неизбежность таких действий, которые представляли бы собой безответственные действия», - считает Джоанэ.

По его словам, в альянсе обеспокоены возможными провокациями на ЗАЭС, однако не видят реальной угрозы скорого нападения с одной из конфликтующих сторон.

Джоанэ также рассказал, что на Украине находятся сотрудники Международного энергетического агентства, которые в свою очередь не подтверждают риски возможной атаки на электростанция.

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#НАТО
#ЗАЭС
#провокация
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Детская школа искусств в Химках получила новое оборудование и музыкальные инструменты
05 июля 2023, 18:47

Фото: администрация г. о. Химки

Для Центральной детской школы искусств в Химках закупили новое оборудование и музыкальные инструменты. Кроме того, в здании заканчивают капремонт.
Обновление проводят на средства гранта, выделенного в рамках нацпроекта «Культура», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.  
«Мы закупили множество инструментов для пополнения нашего оркестра - и народные, и струнные, и духовные. Также во всех теоретических классах и одном художественном разместим интерактивные панели. Ремонт направлен на подготовку классов к принятию нового оборудования, чтобы дети могли получать теоретический материал в интересной и современной подаче», – поделилась директор ЦДШИ Инна Монастырская.
Новые интерактивные панели будут расположены по рельсовой системе. В любой момент их можно будет задвинуть и использовать обычную меловую доску. На первом этаже установят интерактивный стол с информацией о школе, учителях и расписании занятий. Оценить обновлённые классы и оборудование ученики смогут 1 сентября.

В Центральной детской школе искусств обучаются более 2,5 тыс детей по 11 программам. Воспитанники регулярно становятся лауреатами и победителями всероссийских и международных конкурсов. В 2021 году по итогам конкурса Минкульта России школа была признана лучшей в России.  

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#Химки
#искусство
#ДШИ
#дети
#Московская область
#Подмосковье
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Звезда группы «Мираж» рассказала про размер своей пенсии
05 июля 2023, 18:44

Фото: iStock/mizar_21984

Звезда группы «Мираж» Наталия Гулькина назвала размер своей пенсии и заявила, что прожить на эту сумму невозможно. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».
Певица рассказала, что она находится на пенсии, но при этом работает, так как, по ее мнению, «прожить на 15 тысяч нереально».

Гулькина отметила, что звание заслуженной артистки могло бы исправить положение, одна певица «ничего ни у кого не просит».

Напомним, певица Наталия Гулькина стала известна в 1980-е годы, как одна из солисток группы «Мираж».

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#пенсия
#Мираж
#Наталия Гулькина
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