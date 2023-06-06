СК РФ возбудил уголовное дело по факту разрушения дамбы Каховской ГЭС

Фото: Фотобанк Московской области
Виновных в разрушении плотины Каховской ГЭС будут судить за совершение теракта
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва дамбы Каховской ГЭС и затопления близлежащий населенных пунктов, сообщает «РИА Новости».
Уголовное дело возбуждено по статье «Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий».
Ущерб, причиненный региону и самой станции, еще предстоит установить.
Напомним, пострадавшая от ударов Каховская ГЭС полностью погрузилась под воду. В зоне затопления могут оказаться 80 населенных пунктов, в Новой Каховке вода уже поднялась на 10 метров. Из Днепрян и Корсунки сейчас эвакуируют население.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданской инфраструктуре Новоалексеевки в Херсонской области британскими ракетами Storm Shadow.
Уголовное дело возбуждено по статье «Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору и повлекший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий».
Напомним, пострадавшая от ударов Каховская ГЭС полностью погрузилась под воду. В зоне затопления могут оказаться 80 населенных пунктов, в Новой Каховке вода уже поднялась на 10 метров. Из Днепрян и Корсунки сейчас эвакуируют население.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по гражданской инфраструктуре Новоалексеевки в Херсонской области британскими ракетами Storm Shadow.
Евгения Парфентьева