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Следователи заочно предъявили обвинение в зверствах в Донбассе бывшему командующему сухопутными украинскими войсками, действующему главе Киевской городской военной администрации Сергею Попко. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Напомним, ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВС РФ остались считанные километры до Купянска. Ганчев добавил, что дорога, которая находится недалеко от населенного пункта Ольшаны, обладает стратегической важностью. Отмечается, что там в последнее время российской армии удалось улучшить позиции. Благодаря этому наладилась логистика.
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