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СК заочно предъявил обвинения экс-командующему сухопутными войсками ВСУ

11 августа 2023, 10:20

Фото: iStock/blinow61

Следователи заочно предъявили обвинение в зверствах в Донбассе бывшему командующему сухопутными украинскими войсками, действующему главе Киевской городской военной администрации Сергею Попко. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По информации ведомства, из-за преступной деятельности Попко получили ранения и погибли больше 180 человек, в том числе несовершеннолетние. Сообщается, что по его вине были разрушены или частично повреждены свыше 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры Донбасса.

Напомним, ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВС РФ остались считанные километры до Купянска. Ганчев добавил, что дорога, которая находится недалеко от населенного пункта Ольшаны, обладает стратегической важностью. Отмечается, что там в последнее время российской армии удалось улучшить позиции. Благодаря этому наладилась логистика.

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Марочко раскрыл потери ВСУ на Красно-Лиманском направлении
Марочко: ВСУ пытаются прорвать оборону ВС РФ на Красно-Лиманском направлении
11 августа 2023, 10:20

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ безуспешно пытаются прорвать российскую оборону на Красно-Лиманском направлении, неся большие потери. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«ВФУ продолжают безуспешные попытки прорвать нашу линию обороны. На данный момент действия противника направлены на выявление слабых мест в нашей обороне. Не добившись желаемого результата на одном участке, они перенаправляют основные усилия на другой», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Таким образом, по его словам, ВСУ предпринимали наступательные попытки с севера-запада и юго-запада Сватово. Марочко добавил, что за последние дни в ходе своего контрнаступления в районах Макеевки и Терны безвозвратные потери ВСУ составили порядка 100 человек.

Ранее он также рассказал, что в районе Купянска Харьковской области активизировала свою работу украинская служба безопасности.

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#человек
#telegram
#всу
#служба
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В Киеве и Киевской области прогремели взрывы
11 августа 2023, 10:02

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Украинское издание «Страна» сообщает о взрывах в Киеве и Киевской и Хмельницкой областях. Мэр столицы Виталий Кличко призывает местных жителей не покидать укрытия.
По информации ТАСС, жители Киева утверждают, что мощный взрыв произошел со стороны аэропорта Жуляны.

Уточняется, что по всей Украине ревут сигналы, предупреждающие об опасности с воздуха. Причиной называют взлет МиГ 31К. Воздушные силы страны призывают жителей Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областей уйти в укрытия. Также угроза ракетных ударов существует в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

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#страны
#взрывы
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Марочко: На Купянском направлении активизировалась СБУ
11 августа 2023, 08:29

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В районе Купянска Харьковской области активизировала свою работу украинская служба безопасности. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В населенном пункте Купянск и его окрестностях наблюдается активизация работы СБУ. Усилены мероприятия по проверке документов у гражданских лиц, ужесточены карательные меры в отношении частных предприятий», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что СБУ принимает меры против тех компаний, которые не хотят вывозить свое оборудование и продукцию. Кроме того, по словам местных жителей, в район прибыли лица в гражданской одежде, которые ведут разведдеятельность.

Напомним, в Купянском районе объявлена обязательная эвакуация. Сообщается, что эвакуация затронет 37 населенных пунктов, которые приближены к зоне боевых действий.

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#всу
#вс рф
#сбу
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Два беспилотника сбиты силами ПВО на подлёте к Курску
Старовойт: два украинских беспилотника сбиты на подлёте к Курску
11 августа 2023, 07:59

Фото: iStock/rancho_runner

Вечером 10 августа на подлёте к Курску силами российской противовоздушной обороны сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.
«Вчера около 23:00 силами ПВО на подлёте к Курску были сбиты два украинских БПЛА. Спасибо нашим воинам за защиту и профессионализм!» - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранее он также сообщал, что в Рыльске Курской области украинский дрон сбросил взрывные устройства. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стёкла в Покровском храме. Пострадавших нет.


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#всу
#пво
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В Польше назвали главную проблему Украины
Rzeczpospolita назвала проблемой Украины неспособность решать свою судьбу
11 августа 2023, 06:45

Фото: iStock/sandsun

Польские журналисты в статье для газеты Rzeczpospolita выразили мнение, что Украина не способна контролировать свою судьбу из-за зависимости от внешних факторов.
«Украина, которая пытается провести решающие действия, не соответствующие ожиданиям как своим, так и западным партнерам, столкнулась с проблемой контроля над своим будущим», — говорится в публикации.
Статья также подчеркивает, что Киев стал зависим от поставок оружия из Запада, что лишило его политической автономии. Авторы утверждают, что ключевую роль в разрешении украинского вопроса играет президент России Владимир Путин. Кроме того, ситуацию могут изменить политические перемены в США и Евросоюзе.

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#украина
#всу
#киев
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Украине предрекли крах без коррупции
Психолог Хомяк заявил о невозможности Украины существовать без коррупции
11 августа 2023, 06:41

Фото: iStock/Atstock Productions

Украинский эксперт в области психологии Олег Хомяк выразил мнение, что без коррупционной системы существование страны может оказаться под угрозой. Его мысли были изложены в интервью каналу Alpha Media.
Хомяк считает, что коррупция для Украины не является просто проблемой, но и стержневым элементом системы.

«Если исключить этот элемент из уравнения, государственное устройство может потерять свою стабильность и рухнуть. Хотя это может звучать странно, но коррупция, по-видимому, играет важную роль в функционировании государственной машины», — подчеркнул психолог.
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#коррупция
#машины
#всу
#трамп
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Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки
Российские мотострелки штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Марьинкой
11 августа 2023, 06:37

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военнослужащие из 5-й российской мотострелковой бригады успешно захватили стратегически важную позицию ВСУ возле Марьинки в ДНР, сообщил доброволец с псевдонимом «Шахтер», передает РИА Новости.
«Боевики 5-й бригады штурмовали вентиляционный ствол Красногоровской шахты. Этот опорный пункт расположен на пределах Красногоровки... После успешного штурма наш отряд укрепился на критически важном участке», — отметил военный.
Военнослужащий также поделился видео артподготовки, в ходе которой были произведены массированные обстрелы участка около вентиляционной шахты.

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#сша
#видео
#всу
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Артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ
МО: артиллеристы поразили пункт управления беспилотниками ВСУ
11 августа 2023, 05:47

Фото: istockphoto/aapsky

Войска группировки «Восток» поразили пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинских войск в районе Пречистовки, сообщил РИА Новости руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов.
«С помощью артиллерийского огня были поражены позиции противника в Угледаре, Старомайорске и к северу от Приютного, а также командный пункт управления дронами ВСУ в Пречистовке», — отметил Чехов.
Он также подчеркнул, что бойцы «Востока», поддерживаемые артиллерией, сумели отразить наступление противника у Урожайного. При этом украинская сторона понесла потери и была вынуждена отступить.

Чехов уточнил, что вооружение, включая реактивную и гаубичную артиллерию, успешно поразило вражеские минометы в Новодаровке, а также гаубицы в Новоивановке и Новоселке. Кроме того, тяжелая артиллерия уничтожила позиции украинской армии в районах Старомайорска и Угледара.

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#вооружение
#всу
#рф
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Российские военные получат усовершенствованный автомат Калашникова
ВС РФ получат усовершенствованный автомат Калашникова в 2023 году
11 августа 2023, 03:36

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

В этом году начнутся серийные поставки автомата Калашникова АК-12 для Вооруженных сил РФ. Об этом со ссылкой на президента концерна «Калашников» Алана Лушникова сообщили «Известия».
Лушников уточнил, что на предприятии идут активные работы по совершенствованию вооружения для летных экипажей, улучшению беспилотных аппаратов и барражирующих боеприпасов.

Президент компании подчеркнул стремление к улучшению удобства и потребительских свойств оружия, утверждая, что проведенные модификации направлены на то, чтобы обеспечить военнослужащим возможность более комфортно и результативно выполнять свои задачи.

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