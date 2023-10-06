«Скоро совсем не останется мужчин»: В США предрекли демографический кризис на Украине

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Вооруженные сил Украины продолжают нести колоссальные потери, так и не сумев пробиться в первую линию российской обороны, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«ВСУ продолжают нести огромные потери, наталкиваясь на выстроенные Россией оборонительные линии, которые напоминают «эластичный жгут» — украинские подразделения раз за разом вклиниваются в порядки россиян, получают удары с флангов и оказываются вынуждены возвращаться на исходные позиции», - прокомментировал ситуацию Джонсон.
Бывший сотрудник ЦРУ указал на еще одно страшное последствие украинского конфликта. По его словам, на Украине скоро просто не останется мужчин. Страну накроет масштабный демографический кризис, некому будет заводить детей, не останется отцов.
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Евгения Парфентьева