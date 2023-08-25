Скотт Риттер: Украина потеряет Купянск и Харьков

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Украина может утратить контроль над Купянском и Харьковом. Причина заключается в элементарной неспособности ВСУ сдерживать наступление российских войск.
Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. В эфире YouTube-канала Judging Freedom военный эксперт заявил, что украинская линия обороны под Купянском разбита, а российские войска продвигаются по пять, десять и даже пятнадцать километров в день. Сначала Украина потеряет Купянск, а затем настанет очередь Харькова.
Риттер считает, что Украина может потерпеть стратегическое поражение уже к концу лета или к началу осени. Силы ВСУ истощены неудачным контрнаступлением, войска несут огромные потери среди личного состава, которые киевские власти уже вряд ли сумеют восполнить, заключил аналитик.
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«Это начало конца. Украинцам уже не хватает людей, чтобы держать оборону», — заявил экс-разведчик.
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Александр Бойцов