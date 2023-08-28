Скот Риттер: ВСУ могут сдать Харьков без боя

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Части Вооруженных сил Украины скорее всего не станут бороться за Харьков и оставят его без боя в случае наступления российских войск. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Как считает Риттер, когда первая линия украинской обороны падет, то части ВСУ сразу отступят на другой берег Днепра, не пытаясь оборонять город. Впрочем, эксперт допустил, что на фоне текущих удручающих потерь в рядах украинской армии в ходе контрнаступления вероятным сценарием развития событий может стать крах ВСУ еще до того, как российские войска подойдут к Харькову.
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Александр Бойцов