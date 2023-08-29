Скотт Риттер: 47-я бригада ВСУ перестала существовать под ударами ТОС «Солнцепек»

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Украинская 47-я механизированная бригада практически перестала существовать как боевая единица под ударами российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек». Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Экс-разведчик уверен, что Украина уже не сможет вести боевые действия такой интенсивности из-за ужасающих потерь в рядах ВСУ. Также не добавляют боевого духа украинским солдатам постоянные неудачи в ходе столь широко разрекламированного контрнаступления. Эксперт даже предположил, что в случае наступления российских войск, ВСУ не станут пытаться удержать Харьков, а просто отойдут за Днепр.
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