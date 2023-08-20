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Соединенные Штаты поставляют Украине технику, которая намного хуже даже старой советской. Такое мнение высказал бывший разведчик армии США Скот Риттер.
Он рассказал, что общался с представителями Пентагона и говорил им, что солдат ВСУ было бы предпочтительнее использовать старую советскую технику, к которой они привыкли и с которой умеют обращаться. Однако Соединенные Штаты продолжают поставлять эту новую для украинцев технику, которую они неправильно используют и которая в итоге буквально убивает их, заключил эксперт.
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Александр Бойцов