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Скотт Риттер: Поставляемая на Украину техника — мусор

20 августа 2023, 10:17

Фото: РИА Новости/Андрей Бортко

Соединенные Штаты поставляют Украине технику, которая намного хуже даже старой советской. Такое мнение высказал бывший разведчик армии США Скот Риттер.

В интервью для YouTube-канала Judging Freedom эксперт охарактеризовал поставляемую Киеву технику как стопроцентный мусор, причем подчеркнул, что об этом всем известно. Риттер указал, что США отправляют на Украину старые танки и не предоставляют средства для их модернизации. Такой подход со стороны западных союзников только вредит украинским военным, считает бывший разведчик.

Он рассказал, что общался с представителями Пентагона и говорил им, что солдат ВСУ было бы предпочтительнее использовать старую советскую технику, к которой они привыкли и с которой умеют обращаться. Однако Соединенные Штаты продолжают поставлять эту новую для украинцев технику, которую они неправильно используют и которая в итоге буквально убивает их, заключил эксперт.

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#солдат
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WP: Конфликт на Украине заходит в тупик из-за безуспешного контрнаступления
20 августа 2023, 10:39

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Украина не знает, как дальше действовать в рамках контрнаступления. Об этом пишет издание Washington Post.
«Похоже, что у Украины заканчиваются варианты в рамках контрнаступления, которое изначально рассматривалось чиновниками, как важнейшая операция Киева», – сообщают журналисты издания.

Безуспешность действий ВСУ может привести конфликт в тупик, в связи с чем поддержка других стран ослабнет.

При этом, украинские власти комментируют ситуацию так, что контрнаступление идёт медленнее, чем ожидалось, однако стоит набраться терпения и ждать, поскольку продвижение вперёд всё же происходит.

Напомним, что контрнаступление Украины началось 4 июня. Бои происходят на южнодонецком, артёмовском и запорожском направлениях. Со стороны Украины выдвинуты бригады военных, прошедших обучение в других странах и имеющих при себе оружие, поставляемое Западом. Однако даже это не помогает Украине успешно вести бои.

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#украина
#конфликт
#контрнаступление
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Губернатор Голубев: Украинские дроны-камикадзе пытались атаковать Ростовскую область
20 августа 2023, 09:54

Фото: istockphoto/aapsky

Ранним утром 20 августа украинские дроны-камикадзе пытались атаковать Ростовскую область. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Василий Голубев.
По словам ростовского губернатора, попытка террористической атаки была пресечена с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Системы противовоздушной обороны применять было сочтено нецелесообразным из-за малого размера воздушных целей. По словам Голубева, два беспилотника упали на территории воинской части в Каменске, еще один — примерно в километре на север от Новошахтинска. Жертв и разрушений удалось избежать.

Сегодня ночью и ранним утром киевский режим предпринял несколько попыток террористических атак с помощью БПЛА в разных регионах России. В Курске беспилотник упал на территории железнодорожного вокзала. В результате взрыва легкие ранения получили пять человек. Беспилотник самолетного типа был подавлен с помощью систем РЭБ на подлете к Москве. Он потерял управление и упал в безлюдной местности Ступинского района Подмосковья.

При отсутствии видимых успехов в ходе боевых действий, киевский режим все чаще прибегает к террористическим методам, атакуя мирные российские города и объекты.

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#москва
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Российский снайпер поразил 20 солдат ВСУ из крупнокалиберной винтовки ОСВ-96
20 августа 2023, 08:53

Фото: istockphoto/Three Spots

Снайпер Вооруженных Сил РФ в одном из боев сумел поразит две бронемашины противника и до 20 военнослужащих ВСУ из крупнокалиберной винтовки ОСВ-96, являющейся предшественницей новейшей винтовки «Астарта».
Об этом на форуме «Армия-2023» рассказал представитель компании «Высокоточные технологии». Разработчик с некоторым удивлением рассказал журналистам, что в российских частях есть такие специалисты, которые даже с помощью оружия предыдущего поколения способны действовать с высочайшей эффективностью. Он уточнил, что российский снайпер поразил две бронемашины и до 20 целей живой силы противника с расстояния около 1 700 метров, передает РИА Новости.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит на площадках парка «Патриот» в подмосковной Кубинке под эгидой министерства обороны РФ.

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ВСУ выпустили два кассетных снаряда по району Макеевки
СЦКК: ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Червоногвардейскому району Макеевки
20 августа 2023, 06:57

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Рано утром в воскресенье украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по району Червоногвардейский в Макеевке. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) через их телеграм-канал.
«Был зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по следующему направлению: 05:45 — с. Семёновка — г. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибра 155 мм (кассетные)», — указано в сообщении представительства.
Также в представительстве уточнили, что с 05:15 до 05:40 украинские войска выпустили еще пять снарядов калибра 155 мм по районам Петровский и Кировский Донецка.

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Американский экс-разведчик высказался о территориальных уступках Украины
Американский экс-разведчик Риттер заявил о финальной стадии конфликта на Украине
20 августа 2023, 06:35

Фото: iStock/JARAMA

ВСУ утратили свою боевую способность, и украинский конфликт приближается к завершению. Такое мнение выразил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в интервью телеканалу Daily Planet.
«Украинцы уже не способны сформировать достаточно сильную боевую мощь для активных действий или продвижения вперед. Мы видим последние этапы этого конфликта, и я уверен, что Украина потеряет свою боевую эффективность к концу лета или началу осени», — заявил Риттер.
Он подчеркнул, что российская армия добилась впечатляющих успехов на Купянском направлении, и что в ближайшее время от России ожидаются успехи на различных участках фронта.

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#армия
#украина
#всу
#пво
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Российские военные уничтожили свыше 40 военных ВСУ на купянском направлении
ВС России уничтожили свыше 40 военных ВСУ на купянском направлении
20 августа 2023, 06:08

Фото: iStock/Olena_Z

Российские войска уничтожили более 40 украинских военных в ходе операции на Купянском направлении, сообщил офицер пресс-центра военной группировки «Запад» Ярослав Якимкин, передает ТАСС.
По его словам, атакующие отряды группировки завладели стратегическим пунктом, четырьмя укрытиями и уничтожили более 40 военных. Он также отметил, что они продолжают наступление в сторону населенного пункта Ольшана.

Украинские военные пять раз пытались контратаковать российские позиции на указанном направлении. Якимкин подчеркнул, что все контратаки успешно отбиты.

«Потери противника от артиллерийского и минометного огня составили: до взвода войск и одна боевая машина пехоты», — уточнил он.
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#военные
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#пво
#машина
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ВСУ попытались атаковать Москву и область с помощью беспилотника
Минобороны сообщило о попытке беспилотника ВСУ атаковать Москву и Подмосковье
20 августа 2023, 06:04

Фото: iStock/seregalsv

В ночь на воскресенье была предотвращена попытка киевского режима провести теракт с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на объекты в Москве и Московской области, сообщили в Министерстве обороны России.
«20 августа около 4:00 мск была предотвращена попытка киевского режима провести террористическую атаку с помощью БПЛА самолетного типа на объекты в Москве и Московской области», - говорится в официальном сообщении.
По уточненным данным, силами ПВО был обнаружен беспилотник, направлявшийся к Москве, летящий над Ступинским районом Московской области.

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#бпла
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Силы ПВО пресекли попытку пролета беспилотника на Москву
Собянин: ночью силы ПВО пресекли попытку пролета беспилотника на Москву
20 августа 2023, 05:50

Фото: iStock/aapsky

Силы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили попытку вторжения беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале на Telegram.
«Зафиксирована попытка проникновения дрона на территорию Москвы со юга. Силы ПВО успешно предотвратили это. Военным большое спасибо за их работу», — написал мэр.
Представители Министерства обороны уточнили, что нейтрализовать беспилотник удалось с использованием средств радиоэлектронной борьбы.

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США ждут зимы, чтобы восполнить запасы вооружений Киева
NYT: США ждут зимы, чтобы восполнить запасы вооружений Киева во время «затишья»
20 августа 2023, 05:41

Фото: iStock/Tomas Ragina

Министерство обороны США с нетерпением ожидает прихода зимы, в надежде на снижение интенсивности военных действий на Украине. Это позволит увеличить производство боеприпасов и поддерживать запасы военной продукции для удовлетворения «огромных» потребностей Киева, сообщает New York Times, ссылаясь на источники в оборонных кругах и экспертное сообщество.
«Несмотря на то, что летнее контрнаступление Украины длится всего несколько месяцев, оборонные чиновники уже обращают взгляд на зимний период, ожидая потенциального затишья в сражениях, что позволит США и союзникам "наращивать и поддерживать" производство», — говорится в статье.
Американские чиновники признают, что «судьба контрнаступления зависит от способности Запада удовлетворить огромный спрос Украины на артиллерийские боеприпасы».

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