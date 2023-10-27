Скотт Риттер: Российские системы ПВО полностью уничтожили авиацию ВСУ

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Высокотехнологичные средства российской противовоздушной обороны практически полностью уничтожили украинскую авиационную технику. Об этом заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.
Как считает Риттер, уничтожение украинской авиации дает Вооруженным силам РФ значительное превосходство на всех участках линии боевого соприкосновения. Известно, что никакие наступательные действия не могут быть эффективными без тяжелой техники и активной поддержки с воздуха, заключил эксперт.
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