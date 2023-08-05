Скотт Риттер: Российские войска возьмут Одессу после разгрома частей ВСУ

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В случае дальнейшего конфликта российские войска разгромят Вооруженные силы Украины и освободят Одессу, Харьков и Николаев. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Украинцы ведут опасную игру без особых шансов на выигрыш, полагает Скотт Риттер. Российским военным придется брать эти города, чтобы отодвинуть угрозу как можно дальше от своих границ. А взяв их однажды, обратно они их уже не отдадут, сказал в заключение бывший разведчик.
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Александр Бойцов