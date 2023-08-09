Скотт Риттер: Россия наступает, и этого нельзя изменить

Фото: РИА Новости/Андрей Бортко
Россия перехватила инициативу на передовой после провала украинского контрнаступления. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скот Риттер.
В эфире YouTube-канала Judging Freedom он констатировал: контрнаступление окончательно провалилось, ВСУ несут ужасающие потери, и этого уже никак нельзя изменить, исход предрешен. По словам Риттера, украинцы еще пытаются наступать, но пока им не удается даже приблизиться к передовой линии российской обороны. Они массово гибнут на минных полях.
Экс-разведчик также обратил внимание, что, используя неудачи атак противника, ВС России сами начинают переходить в наступление на некоторых участках. Украинцы потратили почти целое лето, чтобы продвинуться на сто-двести метров, а русские менее чем за неделю продвинулись на 11 километров в направлении Харькова, заключил Скотт Риттер.
Недавно стало известно, что власти Купянского района Харьковской области призвали местных жителей эвакуироваться.
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Экс-разведчик также обратил внимание, что, используя неудачи атак противника, ВС России сами начинают переходить в наступление на некоторых участках. Украинцы потратили почти целое лето, чтобы продвинуться на сто-двести метров, а русские менее чем за неделю продвинулись на 11 километров в направлении Харькова, заключил Скотт Риттер.
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Александр Бойцов