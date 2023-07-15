Экс-разведчик Риттер: российская армия освободит Днепропетровск, Одессу и Харьков

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Российские войска в ходе спецоперации освободят Одессу, Днепропетровск и Харьков. Об этом в интервью YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
По словам Риттера, после этого западные лидеры вынудят президента Зеленского пойти на переговоры с Москвой. Это станет необходимым для того, чтобы сохранить хотя бы то, что в настоящее время находится под властью киевского режима.
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Александр Бойцов