Скотт Риттер: США не смогут спасти Украину от поражения в конфликте с Россией

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Военные поставки и финансовая помощь США уже не смогут спасти от поражения в конфликте с Россией, которое становится все более очевидным. Об этом заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.
По мнению экс-разведчика, Соединенные Штаты в настоящее время не способны оказывать действенную помощь даже одной стране. Что же говорить о ситуации, когда придется оказывать поддержку одновременно Киеву и Тель-Авиву, заключил эксперт.
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Александр Бойцов