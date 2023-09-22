Скотт Риттер: Украина не имеет шансов одолеть Россию на поле боя

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Российское военное руководство не оставляет никаких шансов на победу командованию Вооруженных сил Украины. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Экс-разведчик также подчеркнул, что благодаря грамотному руководству и умелым действиям российские военные сумели построить хорошо отлаженную линию обороны. В результате в ходе контрнаступления украинские части не смогли преодолеть даже передовые ее рубежи. ВСУ до сих пор топчутся перед первой линией обороны, а ведь есть еще вторая, третья и так далее. Для Украины все уже кончено, подытожил военный эксперт.
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Александр Бойцов