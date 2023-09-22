Скотт Риттер: Украина не имеет шансов одолеть Россию на поле боя

Ожесточенные боевые действия идут на южном фланге обороны Бахмута. Противник стягивает резервы под Клещеевку. ВС РФ удерживают линию обороны и идут в наступление на нескольких участках фронта. Редакция «Радио 1» расскажет о срыве ротации морских пехотинцев ВСУ, уничтожении опорного пункта противника и о том, на каких направлениях российские войска перешли в атаку.