Скотт Риттер: В случае конфликта России и НАТО Украина исчезнет с лица Земли

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Накануне канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос, почему Берлин медлит с поставками ракет высокой дальности Taurus киевскому режиму, ответил, что он считает необходимым и далее помогать Киеву, но совершенно не хочет, чтобы конфликт на Украине привел к войне НАТО с Россией.
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