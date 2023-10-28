Скотт Риттер: Войска РФ загнали ВСУ в ловушку под Донецком

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Российские военнослужащие поймали части ВСУ в ловушку в Донецкой области. Об этом заявил бывший разведчик армии США Скотт Риттер.
Экс-разведчик отмечает, что вместо того, чтобы уйти с опасных рубежей, ВСУ только подводят все новые резервы и теряют вследствие этого еще больше людей. Украина жертвует последними ресурсами, чтобы удержать позиции в Донецкой области. А такая тактика в конечном итоге обернулась стратегическим успехом России, заключил эксперт.
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Александр Бойцов