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Владимиру Зеленскому придется пойти на капитуляцию, как это сделала Япония в 1945 году, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в X (бывший Twitter).
«Именно НАТО предложила сделку. Россия ничем не торгует», - так Риттер прокомментировал пост Зеленского, в котором президент Украины заявил, что не будет торговать территориями в обмен на членство в НАТО.
Бывший разведчик считает, что у Украины не останется иного выхода, кроме капитуляции. К своему комментарию Риттер прикрепил фото Токийского залива 2 сентября 1945 года.
«Это твое будущее. Наслаждайся», - обратился Риттер к Зеленскому.
Ранее Риттер заявил, что у Вооруженных сил Украины не останется ресурсов, когда российская армия разобьет их в Запорожской области. Главной проблемой Киева Риттер назвал катастрофическую нехватку живой силой.
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