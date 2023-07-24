Скотт Риттер: Зеленский и Дуда могут тайно договориться о создании коалиционного государства

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Бывший разведчик ВС США Скот Риттер считает, что президент Украины Зеленский и его польский коллега Дуда могут тайно договориться о создании единого государства. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.
Риттер пояснил, что Украина сейчас ищет любые пути спасения. Речь уже не идет о победе, Украина не может взять верх в противостоянии с Россией, и все это прекрасно понимают. В то же время Польша уже активно вовлечена в конфликт на территории бывшей советской республики. Польские наемники воюют на стороне ВСУ, в Польше ремонтируют танки Leopard, сама Польша активно участвует в поставках вооружений Киеву. А недавно польские войска выдвинулись к границам России и Белоруссии, заключил бывший разведчик.
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Александр Бойцов