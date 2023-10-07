Sky News: Зеленский вынужден пойти на компромисс с Россией

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит пойти на компромисс с Россией, поскольку он не смог добиться дополнительной помощи от союзников. Об этом сообщает Sky News.
Кроме того, уточняется, что за прошедшее лето Украина получила максимально возможное количество вооружения, но это не помогло ей успешно провести контрнаступление. Таким образом, при сокращении финансирования и поставок, Украина уже точно не сможет добиться выдающихся успехов.
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