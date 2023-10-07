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Sky News: Зеленский вынужден пойти на компромисс с Россией

07 октября 2023, 18:59
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоит пойти на компромисс с Россией, поскольку он не смог добиться дополнительной помощи от союзников. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что западные страны уже не могут в таких количествах финансировать Украину, поскольку они сталкиваются с высокой инфляцией, сокращением запаса вооружения и дефицитом госбюджета. В связи с этим, их интересы сейчас направлены на внутренние проблемы.

Кроме того, уточняется, что за прошедшее лето Украина получила максимально возможное количество вооружения, но это не помогло ей успешно провести контрнаступление. Таким образом, при сокращении финансирования и поставок, Украина уже точно не сможет добиться выдающихся успехов.

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#украина
#владимир зеленский
#конфликт
#россия
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Минобороны: Средства ПВО сбили украинскую ракету С-200 над Крымом
07 октября 2023, 19:39

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Украинские войска пытались атаковать объект на территории полуострова Крым с помощью зенитной ракеты С-200, переделанной под ударный вариант. Об этом сообщили в министерстве обороны России.
В заявлении военного ведомства говорится, что попытка террористической атаки на Крым была предпринята киевским режимом около 18:00. Дежурные средства противовоздушной обороны, охраняющие полуостров, своевременно обнаружили ракету и уничтожили ее в воздухе. Пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет.

Накануне в Минобороны сообщили об уничтожении малым катером Черноморского флота России украинского безэкипажного катера в десяти километрах от побережья Крыма. Днем ранее при попытке атаковать Севастополь были уничтожены два морских беспилотника. ВСУ регулярно предпринимают попытки нанесения ударов по объектам на российской территории. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.

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#крым
#севастополь
#всу
#минобороны
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Российские хакеры передали силовикам в Запорожье список агентуры СБУ
07 октября 2023, 18:46

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Группа российских хакеров передала в правоохранительные органы Запорожской области список агентов Службы безопасности Украины (СБУ), действующих на территории новых регионов России. Об этом рассказали в пресс-службе российских силовых структур.
Были получены списки лиц, сотрудничающих либо раньше сотрудничавших с украинскими спецслужбами. По словам оперативников, кроме документов для служебного пользования, были также получены бумаги с грифами «секретно» и «совершенно секретно», ранее хранившиеся в тайнике беглого полковника СБУ Сергея Фролова.

Полученные данные помогли раскрыть несколько схем взаимодействия СБУ с агентами на территории новых российских регионов, выявить некоторые способы давления украинских спецслужб на россиян. Уже произведено несколько арестов на основании полученной от хакеров информации.

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#данные
#сбу
#хакер
#регион
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АТ: Зеленскому в скором времени предстоит сделать решающий выбор
AT: Украина должна заключить мир с Россией, пока не стало поздно
07 октября 2023, 18:37

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украина должна заключить мирный договор с Россией, пока не стало слишком поздно. Об этом сообщает издание Asia Times.
Украина в скором времени встанет перед выбором: продолжать упираться и затягивать конфликт, или заключить мир, пока не исчерпаны все ресурсы.

Кроме того, издание сообщает, что Украина уже многое потеряла, отказавшись от переговоров. Если бы Зеленский встретился с Путиным раньше, Украина не потеряла бы контроль на Харьковом, Киевом, Днепром, Одессой и Львовом, а ВСУ остались бы более боеспособными.

При этом, как уточняет издание, стране будет трудно вернуться к прежнему состоянию, поскольку Запад больше не имеет возможности финансировать Украину, а также осуществлять поставки вооружения.

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#владимир зеленский
#украина
#выбор
#сво
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Стало известно, когда завершится конфликт на Украине
Экс-агент MI6 Крук: конфликт на Украине может завершится уже предстоящей зимой
07 октября 2023, 15:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Если финансирование Украины прекратится, конфликт может завершиться уже этой зимой. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выступил бывший сотрудник MI6 Алистер Крук.
Он отметил, что растущий госдолг США создаст проблемы не только для самого государства, но и для стран Европы, если продолжится финансирование Украины. 
 
Кроме того, Крук отметил, что у украинской армии заканчивается как вооружение, так и падает численность бойцов. В связи с чем растёт количество случаев дезертирства.
 
Всё это, по словам Крука, не способствует затягиванию конфликта, который стремительно идёт к тупику. Таким образом, завершение российско-украинского конфликта наступит уже скоро. 
 
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#украина
#россия
#спецоперация
#финансирование
#конфликт
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Шойгу представил к званию Героя России посмертно морпеха Дмитрия Егорова
07 октября 2023, 14:59

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Министр обороны России Сергей Шойгу представил к званию Героя Российской Федерации посмертно рядового 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова с позывным Сунтар. Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.
В сообщении указано, что российский боец в составе отдельного подразделения принял бой с превосходящими силами противника неподалеку от населенного пункта Новомайорское в Донецкой Народной Республике. Украинские войска после массированной атаки кассетными боеприпасами предприняли попытку наступления большими силами. Дмитрий Егоров занял выгодную позицию и плотным огнем из стрелкового оружия уничтожил часть наступающей группировки ВСУ. В результате атака захлебнулась, и враг отступил.

В ходе боя российский солдат получил тяжелое ранение, но не прекратил огонь до тех пор, пока не миновала угроза прорыва. От полученной раны морпех скончался. За проявленную отвагу, мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, министр обороны РФ Сергей Шойгу представил рядового морской пехоты Дмитрия Егорова к званию Героя Российской Федерации.

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#герой россии
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Экс-премьер Украины Азаров рассказал о ближайшем будущем страны
Экс-премьер Украины Азаров: Страну ждет трагедия
07 октября 2023, 13:43

Фото: istockphoto/JARAMA

В ближайшие месяцы Украину ждет большое количество трагедий, в том числе из-за провального контрнаступления. Такое заявление сделал бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Причину этого политик видит в грязной политической игре киевских властей. Он призвал украинский народ проявить сознательность и позаботиться о своей безопасности, чтобы не стать разменной монетой в этой игре. В своем телеграм-канале Азаров также заявил, что на ситуации в стране негативно скажется нежелание США продолжать оказывать поддержку киевскому режиму.

Экс-премьер считает, что Соединенные Штаты уже устали от Украины и ее проблем. Зеленскому становится все труднее делать вид, что он не замечает ослабевающую поддержку Запада. Не улучшает положение и отсутствие военных успехов в ходе боевых действий ВСУ, единственным заметным результатом которых стали колоссальные потери в личном составе, заключил Азаров.

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#владимир зеленский
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#трагедия
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Украинский военный раскрыл правду о силе российской армии
New voice of Ukraine: боец ВСУ Солонько высоко оценил мощь российской армии
07 октября 2023, 12:42

Фото: iStock/zim286

Российская армия мощна, и не стоит недооценивать её силу. Об этом в интервью изданию New voice of Ukraine заявил боец ВСУ Александр Солонько.
Он отметил, что в украинской прессе дают неверную информацию о российской армии. По сообщениям местных журналистов, ВС РФ бесполезны и неопытны, однако это не так, поскольку они пресекают все попытки ВСУ начать масштабные боевые действия.

Также он отметил, что российская армия имеет превосходство и в воздухе. Беспилотники «Орлан» становятся преградой для ВСУ и постоянно создают для них угрозу.

Солонько добавил, что украинские военные не могут спрятаться от российских солдат даже ночью, поскольку они замечают каждое движение. Это создаёт помеху для переброски сил и средств ВСУ. 

В заключение он отметил, что российские военные мастерски продумывают стратегию своих действий и выполняют всё согласно ранее продуманному плану.

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#россия
#вс рф
#украина
#всу
#спецоперация
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Экс-премьер Украины Азаров предсказал трагедии на Украине из-за грязной игры властей
Экс-премьер Украины Азаров: Украину ждут трагедии из-за грязной игры властей
07 октября 2023, 12:25

Фото: iStock/Silent_GOS

На Украине в ближайшие месяцы произойдёт много трагедий из-за неправильных действий властей и провального контрнаступления ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Он призвал мирное население страны заранее позаботиться о себе и своей безопасности, поскольку грядёт череда трагедий, которым поспособствовала «грязная политическая игра киевского режима».

Кроме того, Азаров спрогнозировал негативные последствия нежелания США продолжать финансировать США из-за неуспеха контрнаступления. 

Он отметил, что республиканская партия США с каждым днём получает всё больше поддержки от рядовых американцев, которые выступают против продолжения помощи Украине. Если в президентских выборах одержит победу их кандидат, финансирование Украины сойдёт к нулю.

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#украина
#власть
#трагедия
#финансирование
#сша
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Гладков: Мужчина погиб в результате обстрела ВСУ поселка Уразово
07 октября 2023, 11:22

Фото: сайт Кремля

Сегодня утром украинские боевики обстреляли из РСЗО «Град» поселок Уразово в Валуйском городском округе Белгородской области. В результате обстрела один человек погиб.
Как с прискорбием сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков, мужчина в момент обстрела находился на улице и скончался  на месте от полученных ран. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким покойного. Сообщается, что еще два человека получили ранения.

Известно, что в поселке нет воинских частей и военных объектов. Огонь целенаправленно велся по мирным жителям. Всего зафиксировано шесть прилетов. В результате обстрела повреждения получили 14 частных домовладений и один социальный объект. Также были разрушены одна хозяйственная постройка и складское помещение. Повреждено транспортное средство. Аварийные бригады и экстренные службы находятся на месте ЧП и устраняют последствия атаки.

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