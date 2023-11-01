Sky: Россия указала слабые места техники НАТО самым эффективным способом — уничтожила ее

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Российские вертолеты показали уязвимость западных танков достаточно убедительным способом. Они просто унчтожали их на поле боя в зоне специальной военной операции.
По словам эксперта, Украина потерпела неудачу из-за недостатка средств противовоздушной обороны, инженерных машин разминирования, а также из-за колоссального превосходства России в воздухе. Все это не позволило ВСУ не только прорвать, но иногда даже приблизиться к созданным Россией оборонительным сооружениям, заключил Ингрэм.
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Александр Бойцов