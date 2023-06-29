Сладков обозначил срок второго этапа наступления ВСУ

По его словам, на линии боевого соприкосновения идёт «тяжелое, вязкое противостояние, с потерями, контрбатарейной борьбой». Сейчас украинское командование подтягивать к позициям дополнительные штурмовые бригады и поставленную западными странами боевую технику. Поэтому Сладков призвал выдержать ещё одно контрнаступление.
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