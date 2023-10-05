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Запад не услышал слова российского президента Владимира Путина о недопустимости вступления Украины в НАТО и расширения Североатлантического альянса, и теперь будет жалеть об этом. Об этом пишет The American Conservative.
В материале сообщается, что западные государства цинично относились к Минским соглашениям, которые были заключены для урегулирования конфликта. Лидеры Запада теперь признали, что сами нарушили соглашение, в котором ранее обвинили РФ.
Сегодня США и Европейский союз должны правильно расставить приоритеты в стратегиях по прекращению конфликта.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные страны не скрывают намерения воевать до последнего украинца и продолжает использовать Украину «как дешевых солдат».
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Екатерина Коршунова