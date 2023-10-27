Словения тайно поставила Украине беспилотники

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Компания C-Astral из Словении тайно передала Украине разведывательные беспилотники Bramor C4EYE. Об этом сообщает издание Defense News.
Оператор БПЛА компании Ерней Модерц подтвердил, что украинские военные используют словенские беспилотники.
В настоящее время неизвестно, когда дроны были поставлены Украине, а также не ясно, напрямую они поступили от компании или же были переданы министерством обороны Словении из собственных запасов.
Ранее военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал «Известиям», что Украина столкнулась с серьёзными проблемами, касаемо поставок западного вооружения. США, передававшие стране больше всего единиц боевой техники, теперь делят запасы пополам, отправляя часть Израилю. Такое стечение обстоятельств не устраивает Украину, о чём неоднократно заявлял президент Владимир Зеленский.
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В настоящее время неизвестно, когда дроны были поставлены Украине, а также не ясно, напрямую они поступили от компании или же были переданы министерством обороны Словении из собственных запасов.
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Анастасия Чинкова