Служащая в ВСУ женщина рассказала о домогательствах сослуживцев

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Боевики Вооруженных сил Украины домогаются до сослуживцев женского пола, заявила сержант Надежда Гарань в интервью The Guardian.
«Я ушла из своего подразделения, так как на верхушке пищевой цепи был человек, который домогался женщин. Их преследовал один и тот же человек, который, по сути, сказал им, что, если они откажутся вступить с ним в половую связь, он пошлет их мужей на смерть», - прокомментировала ситуацию Герань.
Женщина также отметила, что желающих рассказать правду грозились отправить в психиатрические лечебницы. Спустя время, пострадавшей все же удалось добиться перевода в другое подразделение, но привлечь внимание к проблеме на уровне командования она так и не смогла.
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