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Служба по контракту – выбор настоящего мужчины

В Мособлдуме заявили, что служба по контракту – выбор настоящего мужчины
08 ноября 2023, 12:52
Фото: iStock/kobzev3179

Фото: iStock/kobzev3179

Служба по контракту является выбором настоящего мужчины. Так считает заместитель председателя Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Екатерина Лобышева.
«Военная служба по контракту в Вооружённых силах Российской Федерации сочетает в себе государственные и личные интересы мужчины. С одной стороны, он выполняет долг перед государством. Как за женщиной закреплена функция деторождения, также мужчина, по умолчанию, защитник Отечества», - считает Лобышева.

Она также добавила, что служба по контракту является для мужчины возможностью к самореализации. Контрактники обеспечивают себя стабильной зарплатой, а полагающиеся им социальные пакеты также распространяются на их семьи.


Напомним, в Балашихе работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. Он располагается по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Здесь подписать контракт с Минобороны может каждый желающий. Однако кандидаты должны соответствовать нескольким требованиям: возраст от 18 лет и годность по здоровью. Кандидат сразу получит экипировку, а также заключит контракт, получит необходимые документы и пройдёт медкомиссию. Ему будет предоставлена возможность проконсультироваться с юристом, нотариусом и представителями банков. На этапе подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

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#мужчина
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#сво
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#минобороны
#служба
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Глава Запорожской области Балицкий уверен, что Одесса и Киев будут освобождены
Балицкий: Россия освободит города-герои Одессу и Киев
08 ноября 2023, 13:06

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

В ходе проведения спецоперации Одесса и Киев будут освобождены. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее, в среду, в Совете Федерации городам Мариуполю и Мелитополю, удостоенным почётного звания России «Город воинской славы», вручили «Мечи Победы». Они будут вечно храниться в этих городах.

В ходе торжественной церемонии Балицкий заявил, что происходящее в Совфеде показывает, что «свершилась историческая справедливость». Он подчеркнул большой вклад Мелитополя в победу в Великой Отечественной войне. 

Глава Запорожской области отметил, что и сейчас в рамках спецоперации военные борются за победу. Он заявил, что российская армия обязательно освободит Одессу и Киев, которые тоже достойны такого звания, как у Мариуполя и Мелитополя. 

Глава ДНР Денис Пушилин также отметил, что вручение «Мечей Победы» – это историческое событие, которое «войдёт в летопись всего Донбасса». 

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#киев
#украина
#спецоперация
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В Мособлдуме рассказали о мерах поддержки контрактников
В Мособлдуме рассказали о выплатах, положенных контрактникам
08 ноября 2023, 13:04

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Заключившие контракт с Минобороны РФ получают не только единовременные и ежемесячные выплаты, но и те, которые положены за особые заслуги. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Екатерина Лобышева.
«Предоставление мер социальной поддержки военнослужащим по контракту закреплено в законодательном порядке. Кроме основных единовременных и ежемесячных выплат, военнослужащие также могут получить выплаты за особые заслуги», - отметила Лобышева.

По ее словам, на законодательном уровне приняты решения, благодаря которым члены семей мобилизованных и добровольцев могут получать все меры поддержки в местах получения услуги. Лобышева уточнила, что данные меры имеют особую важность, когда родственники прописаны в разных местах.

Напомним, в Балашихе работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. Он располагается по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Здесь подписать контракт с Минобороны может каждый желающий. Однако кандидаты должны соответствовать нескольким требованиям: возраст от 18 лет и годность по здоровью. Кандидат сразу получит экипировку, а также заключит контракт, получит необходимые документы и пройдёт медкомиссию. Ему будет предоставлена возможность проконсультироваться с юристом, нотариусом и представителями банков. На этапе подготовки документов потенциальным контрактникам предоставляют трёхразовое питание и проживание.

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

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Служба по контракту – выбор настоящего мужчины

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#выплаты
#меры
#контракт
#минобороны
#служба
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Путин принял важное решение по мобилизованным
Военкор Сладков: Путин принял решение об участии мобилизованных до окончания СВО
08 ноября 2023, 12:12

Фото: iStock/scaliger

Президент России Владимир Путин принял решение, что мобилизованные будут участвовать в спецоперации до ее окончания. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Сладков.
По словам Сладкова, теперь и мобилизованные, и те, кто добровольно заключили контракт с Минобороны из «Редут» и мест лишения свободы.

«Меня очень многие семьи просят прокомментировать эту ситуацию. Я задавал этот вопрос (демобилизация и по возможности замена воюющих частей с отправкой их в пункты постоянной дислокации) президенту России на последней его встрече с репортерами. Верховный Главнокомандующий ответил, что решение принято об участии мобилизованных до конца проведения СВО», — пишет Сладков в своемTelegram-канале.

Он подчеркнул, что семьям мобилизованных сложно смириться с тем, что их отцов и сыновей призвали, а другие сидят дома вместо того, чтобы прийти им на смену. При этом Сладков уточняет, что многие мобилизованные уже стали настоящими воинами и менять их на новобранцев, которых еще нужно обувать, одевать и обучать - не совсем правильно.

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#минобороны
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Liberation: Украина потеряла не менее 200 тысяч военных с начала СВО
08 ноября 2023, 11:45

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Украина безвозвратно потеряла не менее 200 тысяч военных с начала спецоперации. Такие данные приводит французская газета Liberation.
«Готовясь к новой зиме, украинская армия должна постоянно пополнять свои подразделения: по сообщениям, с 24 февраля 2022 года у нее уже было не менее 200 000 убитых и раненых», — утверждает издание, однако источник не уточняется.

Также в статье говорится, что Украина надеялась быстро провести свое контрнаступление и освободить территории от российских войск. Однако осуществить задуманное не удалось.

Ранее солдат из 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в интервью газете Washington Post обвинил руководство своей бригады в ответственности за гибель более 50 украинских военных в районе Запорожской области, которая находится под контролем Киева.

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#всу
#контрнаступление
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В Бурятии задержали вербовщика украинских спецслужб
В Бурятии ФСБ задержала пособника украинских спецслужб
08 ноября 2023, 10:34

Фото: istock / BrianAJackson

Сотрудники ФСБ задержали в Бурятии пособника украинских спецслужб, который склонял военных на сторону ВСУ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на центр общественных связей ведомства.

«Федеральной службой безопасности пресечена на территории Республики Бурятия деятельность пособника украинской разведки. Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации», — заявили в ЦОС.
Мужчина применял заведомо ложную информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ. Он обещал дезертирам помощь со стороны спецслужб Украины и батальона «Азов*.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене.

Ранее сообщалось, что в Луганске трагически погиб депутат Народного совета Луганской Народной Республики, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*Запрещенная в России террористическая организация.
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Последние новости СВО: что впервые применили ВС РФ на фронте, где отступили ВСУ
08 ноября 2023, 10:28

Фото: istock/Evgeny555

В зоне проведения спецоперации российская армия начала применять усовершенствованную версию снаряда с повышенной точностью. Противник, несмотря на потери, пытается закрепиться на нескольких участках фронта и стягивает резервы. Редакция «Радио 1» расскажет, где ВСУ пытаются атаковать, и на каких направлениях инициативу перехватили российские бойцы.

Российские военные начали применять управляемый снаряд «Краснополь»


В зоне проведения СВО российские бойцы начали применять снаряд «Краснополь», обладающий повышенной точностью. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех».
Из соображений безопасности, характеристики и свойства снаряда в ведомстве озвучивать не стали, однако отметили, что улучшенная версия «Краснополя» поражает цель неизменно.

ВС РФ применили в зоне СВО ракеты С-400 с активными головками самонаведения


Российская армия применила на линии фронта зенитную ракетную систему С-400 «Триумф». Об этом агентству ТАСС сообщил источник, близкий к Минобороны России. Головки снаряда оснащены системой самонаведения, что позволяет наносить удары точно по цели. 

Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом
Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Российские военные уничтожили до 70 бойцов ВСУ под Угледаром


ВС РФ удалось уничтожить около 70 бойцов ВСУ на южно-донецком направлении, сообщает Минобороны РФ. Кроме того, урон нанесен двум бронированным автомобилям и танку.  
Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за удара Киева по Донецку
 
Восьмого ноября в 23:00 по мск пройдет открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с бомбардировками, совершенными со стороны ВСУ в Донецке. Об этом сообщил первый заместитель постпредставителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.
 
Украинские формирования провели одну из самых масштабных атак на ДНР 7 ноября. Обстрелы со стороны ВСУ продолжались с 9:00 до 21:00, территория региона подверглась атакам 13 раз. В результате происшествия более 20 человек погибли.


Взрывы на Украине


Издание «Общественное» сообщает о взрывах в Полтавской области. Также была объявлена воздушная тревога в Кривом Роге. Информации о разрушениях в результате атаки нет. Власти Украины не комментировали произошедшее.

Последние новости СВО


Телеграм-канал «Рыбарь» сообщил о взрывах на аэродроме в Кривом Роге и Долгинцево, на которых размещена украинская авиация. В результате удара техника получила повреждения. Ситуация на северном фланге Бахмута напряженная. В ходе продолжающихся оппозиционных боев, российским бойцам удалось взять под контроль позиции вдоль железной дороги.

Ожесточенное противостояние идет на Авдеевском участке фронта в районе Водяного и Опытного. Противник стягивает резервы для сдерживания российских сил.

Российские бойцы рассказали о «летающих танках» в зоне СВО
Российские бойцы рассказали о «летающих танках» в зоне СВО

ВСУ попытались перейти в контратаку под Ореховым, однако попав под огонь российской артиллерии, отступили.

Противник перебрасывает личный состав в центр населенного пункта Крынки. ВСУ удалось занять новые позиции к югу от села.  Продвинуться дальше ВС РФ не дают.

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В Луганске трагически погиб депутат Народного совета ЛНР Филипоненко
08 ноября 2023, 10:05

Фото: iStock/inga

В Луганске трагически погиб депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. Об этом сообщил депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров.
«Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат Народного Совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания Народного Ополчения Республики, полковник Михаил Юрьевич Филиппоненко», - написал Юров в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что 21 февраля 2022 года на Филипоненко было совершено покушение. Украинцы взорвали его автомобиль у здания представительства ЛНР в СЦКК. Тогда депутат выжил, но пострадал его водитель.

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#лнр
#покушение
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В Совбезе заявили о попытках Киева атаковать три российские атомные станции
Патрушев заявил об атаках ВС Украины по трем российским АЭС
08 ноября 2023, 10:05

Фото: istock /rancho_runner

Киев пытался совершить атаку на 3 российские атомные электростанции. Об этом сообщил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в ходе встречи с коллегами по СНГ в Москве.

«Отсутствие успехов на поле боя вынуждает Киев все чаще прибегать к террористическим методам, включая покушения и убийства российских граждан, атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру. Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС», — заявил секретарь Совбеза.
Патрушев также напомнил, что 26 октября украинский БПЛА атаковал склад с ядерными отходами на территории Курской атомной электростанции. Также ВСУ несколько раз пытались атаковать электростанцию в Курчатове, находящая в 110 км от российско-украинской границы. Кроме того, 2 ноября появилась информация о то, что работник службы безопасности АЭС обнаружил дрон во время обхода электростанции. К счастью, устройство не сдетонировало и никто не пострадал.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#бпла
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#киев
#рф
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Российский спецназ атаковал дронами-камикадзе на позиции ВСУ в ДНР
Спецназ «Сибирь» атаковал дронами-камикадзе позиции ВС Украины под Клещеевкой
08 ноября 2023, 08:08

Фото: istock /Aleksandr Golubev

Бойцы российского спецназа «Сибирь» совершили атаку дронами-камикадзе по позициям ВСУ под Клещеевкой в ДНР. Одна из позиций содержала гранатометную огневую точку, которая распологалась на передовой. Об этом рассказал оператор беспилотного летательного аппарата изданию РИА Новости.

«Была вскрыта позиция АГС (автоматический гранатомёт станковый — прим. ред.) или, возможно, миномета, сейчас летим туда для доразведки и будем отрабатывать туда FPV-дронами», — рассказал военнослужащий.
Два дрона атаковали огневую точку ВС Украины, один из них попал около замаскированного орудия, другой уничтожил блиндаж. По словам оператора БПЛА, украинские военнослужащие часто боевые припасы и технику мусором или маскировочной сеткой.

Ранее сообщалось, что ВС РФ применили в зоне СВО усовершенствованный управляемый снаряд  «Краснополь», который обладает повышенной точностью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



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#бпла
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