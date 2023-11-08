Служба по контракту – выбор настоящего мужчины

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Служба по контракту является выбором настоящего мужчины. Так считает заместитель председателя Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Екатерина Лобышева.
«Военная служба по контракту в Вооружённых силах Российской Федерации сочетает в себе государственные и личные интересы мужчины. С одной стороны, он выполняет долг перед государством. Как за женщиной закреплена функция деторождения, также мужчина, по умолчанию, защитник Отечества», - считает Лобышева.
Она также добавила, что служба по контракту является для мужчины возможностью к самореализации. Контрактники обеспечивают себя стабильной зарплатой, а полагающиеся им социальные пакеты также распространяются на их семьи.
Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77.
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