Фото: РИА Новости/Игорь Егоров
Новый пакет военной помощи от Сиднея Украине будет включать неисправные бронемашины
Австралийская газета Sydney Morning Herald написала, что Сидней, в рамках нового пакета военной помощи, собирается передать Киеву бронемашины Hawkei с неисправными тормозами, сообщает «РИА Новости».
«Договоренность была достигнута, но соглашение еще не было обработано через официальные системы Канберры», - прокомментировали ситуацию о новом пакете военной помощи Украине в издании.
Отмечается, что армия Австралии выступает против отправки неисправной техники на Украину, к тому же Киеву придется отсылать огромное количество запчастей. В Минобороны Украины же заявили, что проблемы с тормозами их не пугают.
Напомним, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что специальные службы страны расследуют вопрос применения украинскими ДРГ оружия Бельгии в атаках на мирное население Белгородской области. Он подчеркнул, что оружие, которое Европа поставляет Киеву, должно служить исключительно для оборонительных целей, но никак не для атак гражданского населения.
Ранее «Радио 1» сообщало, как в Минобороны Украины заявили, что ВСУ перешли в наступление на «некоторых направлениях».
«Договоренность была достигнута, но соглашение еще не было обработано через официальные системы Канберры», - прокомментировали ситуацию о новом пакете военной помощи Украине в издании.
Напомним, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что специальные службы страны расследуют вопрос применения украинскими ДРГ оружия Бельгии в атаках на мирное население Белгородской области. Он подчеркнул, что оружие, которое Европа поставляет Киеву, должно служить исключительно для оборонительных целей, но никак не для атак гражданского населения.
Ранее «Радио 1» сообщало, как в Минобороны Украины заявили, что ВСУ перешли в наступление на «некоторых направлениях».
Евгения Парфентьева