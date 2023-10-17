СМИ: Байден в сентябре пообещал Зеленскому ракеты ATACMS

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Президент США Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому дальнобойные ракеты ATACMS еще в сентябре, однако исключительно с ограниченным радиусом действия. Об этом пишет New York Times.
Отмечается, что Байден некоторое время не хотел одобрять поставку этого типа вооружения из-за опасений начала прямого конфликта с Россией.
Ранее сообщалось, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.
Напомним, помощник министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дуглас Буш сообщал, что американская армия может передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, если президент Джо Байден сочтет такое решение необходимым. Он подчеркнул, что американская армия уже знает, какие именно ракеты отправит на Украину, в случае одобрения данного решения Байденом.
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Ранее сообщалось, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Отмечается, что это было сделано специально, чтобы Россия не успела переправить вооружение за пределы радиуса их действия.
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Екатерина Коршунова