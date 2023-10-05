СМИ: Испания предложила ВСУ системы ПВО HAWK для защиты поставок зерна

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Испания предложила Украине дополнительные шесть систем противовоздушной обороны HAWK якобы для защиты поставок зерна. Об этом сообщает агентство Reuters.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прилетел с визитом в Испанию , чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества. Сообщается, что Зеленский будет просить у западных стран помощи в укреплении противовоздушной обороны. Также он заявил, что «уже есть основа для новых договоренностей с партнерами».
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