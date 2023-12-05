СМИ испугались маневра России против Украины

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Российские волонтеры производят огромное количество FPV-беспилотников для борьбы с украинскими войсками. Об этом пишет журналист Дэвид Хэмблинг в статье для Forbes.
Ранее сообщалось, что Конструкторское бюро приборостроения «Высокоточных комплексов» (входит в Ростех) досрочно выполнило государственный оборонный заказ (ГОЗ) 2023 года на поставку боевых машин ЗРПК «Панцирь-С». Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» был доработан отечественными разработчиками, в результате чего увеличилась эффективность работы по беспилотным летательным аппаратам, а также при поражении «сложных» снарядов и ракет.
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