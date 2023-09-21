СМИ: Киев наткнулся на оборону, которой не было в Европе 80 лет

Фото: iStock/JARAMA
Украина, проводя контрнаступление, в ходе которого применялись так называемые «мясные» штурмы, столкнулась с очень хорошо подготовленной обороной, пишет газета New York Times.
Издание подчеркивает, что ход контрнаступления Украины пока остается неясным и требует дополнительного изучения.
Читайте также:
Зеленский раскрыл страшную правду о контрнаступлении ВСУ
В США заявили, что Украина получила все, что просила для контрнаступления
Кирби: Байден хочет услышать от Зеленского данные о текущей ситуации
Артем Кузьмин