СМИ: Киев потерял большую часть Bradley

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«В социальных сетях распространились изображения уничтоженных танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley, используемых украинскими войсками. По этой причине некоторые эксперты предсказывают поражение Украины и очередной геополитический провал НАТО», - прокомментировали ситуацию в издании.
Напомним, военный блогер Живов отметил, что пока что все попытки ВСУ наступать с треском провалились, а интернет заполонили фото и видео с полыхающей западной техникой.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Минобороны РФ опубликовало ролик, на котором российский вертолет Ка-52 ракетным ударом разнес бронемашину ВСУ.