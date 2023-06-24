СМИ: на Авдеевском направлении танк уничтожил наблюдательный пункт ВСУ

Фото: IStock/Evgeny555
Российский офицер сообщил об уничтожении наблюдательного пункта ВСУ вместе с боевиками
На Авдеевском направлении танк уничтожил наблюдательный пункт ВСУ вместе с боевиками, которые в нем находились. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на офицера с позывным «Белый».
По словам собеседника агентства, операцию отработал танк группировки войск «Юг» ВС РФ.
Напомним, 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. Об этом сообщили в его пресс-службе. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее.
Российское оборонное ведомство в ответ на обвинения сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Пригожина, не соответствует действительности.
По словам собеседника агентства, операцию отработал танк группировки войск «Юг» ВС РФ.
«Танковый экипаж с ювелирной точностью поразил позицию противника на авдеевском направлении. Удар пришелся практически точно по боевику киевского режима», — сказал он.Ранее в Минобороны РФ заявили, что Украина готовится к наступлению, воспользовавшись провокацией Евгения Пригожина.
Напомним, 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. Об этом сообщили в его пресс-службе. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее.
Российское оборонное ведомство в ответ на обвинения сообщило, что вся информация, публикуемая от имени Пригожина, не соответствует действительности.
Екатерина Шмакова