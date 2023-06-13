СМИ: НАТО может отправить на Украину поляков в качестве «пушечного мяса»

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Журналист Андерс Фог Расмуссен уверен, что НАТО может начать отправлять на Украину солдат из некоторых стран - участниц альянса для помощи ВСУ в проведении контрнаступления. При этом автор статьи подчеркнул, что уже известно кем они пожертвуют, чтобы поддержать действия киевских властей.
«НАТО даст зеленый свет, а поляки станут пушечным мясом, дефицит которого может возникнуть. А потом его будут отправлять по необходимости, выбирая членов Североатлантического альянса небольших размеров и значимости», — заключил обозреватель.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами заявил, что польские наемники на Украине воюют и несут большие потери, при этом руководство страны скрывает число погибших, в том числе перед своим населением.