Фото: iStock/Michele Ursi
В свете серьезных неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) в столкновениях с российской армией Североатлантический альянс (НАТО) может рассмотреть возможность отправки своих войск на украинскую территорию. Об этом сообщил старший научный сотрудник Йорктаунского института по вопросам политики безопасности Стивен Брайен в статье для Asia Times.
Брайен отметил, что Россия рассматривает себя в противостоянии с НАТО, а Украина, по ее мнению, выступает посредником в этом конфликте. Однако в свете неудач Украины на поле боя возникает возможность, что сторонники конфликта могут решить отправить собственные войска на линию фронта.
Аналитик напомнил, что в данный момент в зоне боевых действий уже присутствуют военные советники Североатлантического альянса, подобно ситуации, которая имела место во времена вьетнамской войны, когда американские военные сначала отправили военных советников, а затем морских пехотинцев и сухопутные силы.
По мнению аналитика, в случае переизбрания Джо Байдена на второй срок президентства, он, вероятнее всего, может рассмотреть возможность отправки американских войск на Украину в попытке «спасти» ситуацию. Это, в свою очередь, может привести к расширению конфликта и его охвату всей Европой.
Читайте также:
В США указали на грубейший просчет Запада по России
РИА Новости: В Ясиноватой снарядами НАТО уничтожило всю коммунальную технику
Bloomberg: США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины
Аналитик напомнил, что в данный момент в зоне боевых действий уже присутствуют военные советники Североатлантического альянса, подобно ситуации, которая имела место во времена вьетнамской войны, когда американские военные сначала отправили военных советников, а затем морских пехотинцев и сухопутные силы.
Читайте также:
В США указали на грубейший просчет Запада по России
РИА Новости: В Ясиноватой снарядами НАТО уничтожило всю коммунальную технику
Bloomberg: США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины
Артем Кузьмин