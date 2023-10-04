СМИ назвали победителя в российско-украинской «битве дронов»

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Вооружённые силы Российской Федерации побеждают в битве беспилотных летательных аппаратов в небе над Украиной. Об этом рассказал украинский военный изданию The Washington Post (WP).
«Это похоже на шахматную партию. И они в ней побеждают», — заявил заместитель командира роты 80-й отдельной штурмовой бригады с позывным Стриж.Как утверждает собеседник издания, российским беспилотникам трудно противостоять, так как армия России использует БПЛА для поражения более маленьких целей, а также могут использовать сразу 2 устройства. Это свидетельствует о том, что российские войска обладают большими запасами беспилотников, в отличие от украинских.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины за это время потеряли 71,5 тысячу военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам российского лидера, украинское контрнаступление безрезультатно.
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Алина Юрчак