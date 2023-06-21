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Одно из неподготовленных подразделений ВСУ вынужденно отступило под Красным Лиманом
На лиманском направлении в Донецкой Народной Республике одно из неподготовленных подразделений ВСУ было вынуждено добровольно отступить со своих позиций, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Украинскую правду».
«От незначительной части позиций (на лиманском направлении) одному из новосформированных и не слишком подготовленных подразделений ВСУ пришлось отступить», - прокомментировали ситуацию в издании.
Напомним, российский лидер Владимир Путин заявил, что на линии боевого соприкосновения сейчас наблюдается определенное затишье. По словам президента, сейчас Киев занимается восстановлением боеспособности своих подразделений, которые претерпели колоссальные потери при безуспешных попытках прорвать российскую линию обороны.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Владимиру Зеленскому в любом случае придется пойти на соглашение с Россией, если он хочет, чтобы Киев получил возможность вступить в НАТО. Обозреватель подчеркнул, что дорога в Североатлантический альянс для Киева откроется только после окончательного завершения боевых действий на территории страны.
«От незначительной части позиций (на лиманском направлении) одному из новосформированных и не слишком подготовленных подразделений ВСУ пришлось отступить», - прокомментировали ситуацию в издании.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Владимиру Зеленскому в любом случае придется пойти на соглашение с Россией, если он хочет, чтобы Киев получил возможность вступить в НАТО. Обозреватель подчеркнул, что дорога в Североатлантический альянс для Киева откроется только после окончательного завершения боевых действий на территории страны.
Евгения Парфентьева