СМИ: несколько ракет ATACMS тайно привезли на Украину в последние дни

Фото: iStock/vadimrysev
Небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни. Об этом пишет Wall Street Journal.
Напомним, в российских СМИ появилась информация о том, что удар по Бердянску был нанесен ракетами ATACMS. При этом официального подтверждения не было. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявлял, что минувшей ночью ВСУ «плотно работали с большого расстояния». Он предположил, что они использовали ракеты ATACMS.
Читайте также:
На Украине заявили, что удар по Бердянску был нанесен с помощью ATACMS
В МИД Украины заверили, что получат от США ракеты ATACMS
Экс-морпех Берлетик: ВС РФ эффективно уничтожают военные объекты Украины
Екатерина Коршунова