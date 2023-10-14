СМИ: планы Путина по Украине вызывали панику у Зеленского

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Украинский лидер Владимир Зеленский обеспокоен активной подготовкой президента России Владимира Путина к продолжению специальной операции зимой. Об этом сообщает Al Khaleej.
Сообщается, что РФ прорабатывает стратегию по ведению военных действий в условиях зимы. В материале издания говорится, что российские военнослужащие получили более современное оружие и укрепили линии обороны, которые поспособствовали эффективному противостоянию противнику.
Отмечается, что в НАТО огорчены из-за результатов украинского контрнаступления, но продолжают настаивать на продолжении конфликта.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что украинские войска понесли колоссальные потери, из-за которых они находятся на грани полного уничтожения.
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Отмечается, что в НАТО огорчены из-за результатов украинского контрнаступления, но продолжают настаивать на продолжении конфликта.
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Екатерина Коршунова