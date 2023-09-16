СМИ: под Запорожьем нашли тело, предположительно, британского наемника

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Во время поисков пропавшего на Украине наемника, воевавшего на стороне Киева, Дэниела Берка, обнаружено тело в одном из населенных пунктов в подконтрольной Киеву части Запорожской области, пишет Times.
Сообщается, что личность погибшего устанавливается. Судебно-медицинская экспертиза и анализ ДНК продолжаются.
Ранее сообщалось, что американский наемник, воевавший на Украине, перед гибелью пообещал отцу рассказать о задании. 48-летний Джефф Джонс 31 июля был убит в результате минометного удара в районе Артемовска.
Его отец Говард Джонс рассказал, что военный поддерживал с ним связь, но иногда на неделю пропадал. В день гибели наемник отправил отцу сообщение о том, что пойдем на выполнении миссии, которую другие группы выполнять боялись.
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Ранее сообщалось, что американский наемник, воевавший на Украине, перед гибелью пообещал отцу рассказать о задании. 48-летний Джефф Джонс 31 июля был убит в результате минометного удара в районе Артемовска.
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Екатерина Коршунова