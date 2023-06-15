СМИ: Погибший на Украине финский наемник оставил загадочное послание

Фото: сайт НАТО
По информации издания, финский военный погиб на прошлой неделе. Каскинен отметил, что наемник на протяжении почти всего периода военных действий был на связи с корреспондентом Yle.
«Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала», — писал наемник журналисту незадолго до гибели.
Уточняется, что речь шла о недостаточном профессионализме украинской армии.
«Тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой очень быстро потеряет голову», — утверждал финн.
Обозреватель добавил, что иностранному наемнику не было тридцати лет.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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