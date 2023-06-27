СМИ: Поставляемая на Украину западная артиллерия все чаще выходит из строя

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По его информации, группа американских конгрессменов обратилась к президенту Джо Байдену, призывая последнего начать поставки кассетных боеприпасов Украине для решения проблем с оружием и нехваткой боеприпасов.
«Для сторонников этого оружия срочность его отправки возросла, так как из-за износа <...> еще больше орудий вышло из строя, а запасы артиллерийских боеприпасов снова стали критически низкими», — говорится в материале издания.Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что совсем скоро у Украины не останется военной техники, так как она вся будет уничтожена. Об этом он рассказал в рамках своего выступления в ПМЭФ.