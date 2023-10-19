СМИ предрекли ВСУ большие проблемы с танками Abrams

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Танки M1 Abrams производства США, переданные Украине в рамках военной помощи, станут большой проблемой для ВСУ на поле боя. Так пишет Newsweek.
«Этих танков недостаточно, чтобы значительно повлиять на обстановку на Украине», — говорится в статье.
Уточняется, что американская бронетехника поздно поставляется ВСУ. Поэтому она не может помочь им в боевых действиях. Кроме того, авторы статьи утверждают, что украинским военным придется формировать, новые цепочки поставок боеприпасов, запчастей и топлива для этих танков.
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Элина Позднякова