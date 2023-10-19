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СМИ предрекли ВСУ большие проблемы с танками Abrams

Newsweek: Abrams станут проблемой для ВСУ на поле боя
19 октября 2023, 16:43
Фото: iStock/Michael Vi

Фото: iStock/Michael Vi

Танки M1 Abrams производства США, переданные Украине в рамках военной помощи, станут большой проблемой для ВСУ на поле боя. Так пишет Newsweek.
«Этих танков недостаточно, чтобы значительно повлиять на обстановку на Украине», — говорится в статье.

Уточняется, что американская бронетехника поздно поставляется ВСУ. Поэтому она не может помочь им в боевых действиях. Кроме того, авторы статьи утверждают, что украинским военным придется формировать, новые цепочки поставок боеприпасов, запчастей и топлива для этих танков.


Таким образом, журналисты считают, что Abrams не смогут помочь ВСУ переломить ситуацию на поле боя в свою сторону, а только принесут им еще больше проблем, так как эти танки являются привлекательными мишенями для российских артиллеристов и дронов.

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На Украине сообщили о новом способе борьбы с уклонистами
СМИ: На Украине начали блокировать банковские карты за неявку в военкомат
19 октября 2023, 15:54

Фото: istock / undefined undefined

Военнообязанным, которые не явились в назначенное время в военкомат, начли блокировать банковские карты. Об этом заявил адвокат Владимир Крекотень в беседе с украинским изданием «Страна.ua».
По словам адвоката, если призывник получил повестку, но не пришел в военкомат, его могут привлечь к административной ответственности. В том числе, ему могут заблокировать банковскую карту. Он отметил, что на Украине считается, что повестка вручена, даже если ее просто кинули в почтовый ящик по месту прописки и призывник может быть не в курсе.

«Это постановление будет незаконным, поскольку вынесено при отсутствии доказательств нарушения, а также с нарушением права на защиту лица, привлекаемого к административной ответственности», — сказал Крекотень.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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ВС РФ взяли в плен украинских военных в Запорожской области, их допрашивают
Рогозин: украинские военные попали в плен в Запорожской области, ведется допрос
19 октября 2023, 14:23

Фото: Telegram-канал Д. Рогозина

Украинские военные взяты в плен российскими силами на Запорожском направлении, сейчас их допрашивают. Об этом сообщил сенатор от запорожского региона Дмитрий Рогозин.
 «Атака ВСУ, как мы и ожидали, начавшаяся рано утром небольшими группами при поддержке натовской бронетехники, захлебнулась. Есть пленные ВСУшники, их допрашивают», - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
 
Однако он отметил, что украинские военные по-прежнему пытаются расширить огневой мешок на Орехово-Пологовском направлении, опасаясь попасть в клещи к российским силам.

Тем временем украинские солдаты жалуются, что военные комиссии признают годными и отправляют служить инвалидов и больных. Опубликовано видеообращение украинского солдата, который служит на протяжении пяти последних лет. Мужчина остро нуждается в операции, однако, военная комиссия признала его ограниченно годным и вновь отправила на фронт.


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«Армия инвалидов»: В ВСУ жалуются, что годными к службе признают больных солдат
«Страна»: Годными к службе в ВСУ признают больных и инвалидов
19 октября 2023, 14:20

Фото: iStock/vadimguzhva

Украинские солдаты жалуются, что военные комиссии признают годными и отправляют служить инвалидов и больных, сообщает «Страна» в своем Telegram-канале.
Издание опубликовало видеообращение украинского солдата, который служит на протяжении пяти последних лет. Мужчина остро нуждается в операции, однако, военная комиссия признала его ограниченно годным и вновь отправила на фронт. 

«Нас перевели в 23 бригаду. Всех больных, кто лежит на госпитализации раненый, их снимают с госпитализации и всех бросают под Бахмут (Артемовск). На костылях, с имплантами пришли в боевые батальоны. Мне нужна операция, мне отказали. Я звонил на горячую линию в минобороны, генштаб», - прокомментировал ситуацию солдат ВСУ.

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Российский военный рассказал, как ВС РФ будут бороться с ATACMS
Командир расчета ЗРК «Пуля» рассказал, как можно противостоять ракетам ATACMS
19 октября 2023, 12:03

Фото: iStock/vladj55

Командир одной из зенитно-ракетных батарей Южной группировки войск с позывным «Пуля» рассказал, что ВС РФ быстро научатся сбивать американские ракеты ATACMS, переданные Украине.
Напомним, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ракеты большой дальности ATACMS производства США уже находятся на Украине, и они использовались для ударов по Бердянску Запорожской области.

«Пуля» предположил, что расчеты ПВО, прикрывавшие аэродром в Бердянске, неверно идентифицировали цель неправильно. Военный рассказал, что, когда ВСУ начали использовать планирующие авиабомбы JDAM, ВС РФ тоже не сразу смогли понять, что это такое. Однако сейчас их сбивают в дежурном режиме.

«Мы очень быстро учимся. Буквально после нескольких случаев применения нового боеприпаса создаем способы противодействия и алгоритмы работы. Будем сбивать и ATACMS», - объяснил военный.

Он объяснил, что сейчас нужно оперативно изучить траекторию ракеты, её возможности маневрирования в полете, максимальную скорость, а также вычислить практическое выполнение пуска. При этом он уточнил, что ВС РФ уже начали получать нужную информацию о ракетах ATACMS.

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#всу
#вс рф
#ракеты
#пво
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Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 90 снарядов
19 октября 2023, 11:27

Фото: istockphoto/Larysa Shcherbyna

Боевики СВУ за прошедшие сутки обстреляли шесть районов Белгородской области. Всего по региону было выпущено более 90 снарядов.
Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Глава региона опубликовал сводку о нанесенных ВСУ ударах. Всего за среду были зафиксированы обстрелы шести муниципалитетов. Было выпущено 93 снаряда из разных видов вооружений, в том числе шесть взрывных устройств были сброшены с беспилотников. Кроме того, один БПЛА был сбит системами ПВО, а еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Как уточнил Вячеслав Гладков, пострадавших среди населения региона нет. Повреждено только одно частное домовладение. Также была выведена из строя линия электропередачи. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности.

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В США заявили о трех российских котлах для ВСУ
Экс-разведчик Риттер: ВС РФ уничтожают ВСУ в трех котлах
19 октября 2023, 11:05

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские военные загнали ВСУ в три котла в зоне проведения специальной военной операции и уничтожают их там. Об этом рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Русские создали три огромных котла, которые Украина теперь, чтобы удержать свои позиции, вынуждена подкреплять, вводить туда резервы. И их уничтожают», — рассказал Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

По его словам, российские силы вступили в новую фазу ведения спецоперации. Таким образом, уверен Риттер, в ближайшее время от ВСУ будут освобождены новые территории. Он также подчеркнул, что поле боя находится под контролем ВС РФ.

Ранее бывший разведчик США Тони Шаффер заявил, что Вооруженные силы Украины не добились никаких результатов в ходе контрнаступления. Экс-разведчик подчеркнул, что Киев понимает, что союзники в лице Запада скоро откажутся от поддержки Украины и бросят ее «как ненужную вещь».


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ПВО сбила воздушную цель в Ростовской области
Голубев: На подлете к Ростовской области сбита воздушная цель
19 октября 2023, 10:31

Фото: iStock/Dmitry Potashkin

На подлете в Ростовской области силами противовоздушной обороны сбита воздушная цель. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«Сегодня в 10.10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона», - написал Голубев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате украинской атаки никто не пострадал. Также, по его словам, разрушений на земле не зафиксировано.

Ранее СМИ также сообщали, что в некоторых районах Ростовской области слышны взрывы.

Накануне российская система противовоздушной обороны России сбила в небе над Крымом две украинские ракеты. Их остатки рухнули в безлюдном месте и взорвались. Таким образом при данной атаке ВСУ на Крым нет пострадавших, а также разрушений на земле.


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«Ненужная вещь»: В США рассказали о скорой катастрофе на Украине
Офицер Шаффер: ВСУ не добились никаких успехов в ходе своего наступления
19 октября 2023, 10:28

Фото: istock / Valerii Heorhiian

Вооруженные силы Украины не добились никаких результатов в ходе контрнаступления. С таким мнением выступил бывший разведчик США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«В контексте текущей ситуации на поле боя за все время украинского наступления они не завоевали никаких постоянных позиций. Сейчас украинцы уже выдохлись. У них ничего не осталось», — высказался эксперт.
Экс-разведчик подчеркнул, что Киев понимает, что союзники в лице Запада скоро откажутся от поддержки Украины и бросят ее «как ненужную вещь».

Кроме того, Шаффер заявил, что Президент РФ Владимир Путин осведомлен в том, что Штаты не смогут оказать украине помощь, которая им необходима как для наступления, так и для обороны. 

Ранее обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes заявил, что поставляемые ВСУ ​американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Новости СВО: где активизировались бои, что используют ВСУ для форсирования Днепра
19 октября 2023, 10:20

Фото: iStock/Three Spots

Активизация боевых действий зафиксирована на нескольких направлениях фронта. ВС РФ переходят от обороны к атаке и пытаются отодвинуть противника от занимаемых позиций. Редакция «Радио 1» расскажет, где ВСУ идут в штурм, как они пытаются занять левый берег Днепра и где имеют тактический успех российские военные.

ВС РФ устранили две разведгруппы ВСУ


На Южнодонецком направлении в районе поселка Новомихайловка, российские бойцы ликвидировали две разведывательные группы противника. Об этом сообщил руководитель пресс-центра военной группировки «Восток» Олег Чехов. ВС РФ в ходе боев также уничтожили противотанковую пушку и шесть минометных расчетов ВСУ. 

Взрывы на Украине


Минувшей ночью на Украине прозвучали взрывы. Очевидцы сообщили о взрывах в Николаеве, пишет издание «Общественное». Украинские власти не комментировали произошедшее, информации о разрушениях нет.

Украинский БПЛА сбит в Белгородской области


Беспилотник самолетного типа был сбит над белгородским селом Таволжанка, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Российская система ПВО зафиксировала и перехватила дрон противника. В результате происшествия жертв и разрушений нет

Последние новости СВО


Бои на Херсонском направлении активизировались. ВСУ предпринимают попытки закрепиться на левом берегу Днепра. Телеграм-канал WarGonzo сообщает, что на стороне ВСУ принимают участие в боевых действиях морские пехотинцы, проходившие обучение в Великобритании. Российская артиллерия наносит удары по позициям украинских войск в Херсоне, Антоновке, Приднепровском, Новотягинке и Бериславе.
 
«Тяжелое поражение»: ВСУ вновь не удалось закрепиться на левом берегу Днепра
«Тяжелое поражение»: ВСУ вновь не удалось закрепиться на левом берегу Днепра

Противник укрепляет позиции и стягивает дополнительные резервы на Авдеевском направлении. Российские войска наращивают плотность огня и держат оборону, контролируя ВСУ с воздуха. В наступление идут российские бойцы на Запорожском направлении. Бои продолжаются на подступах к селу Работино. Значимых продвижений достичь не удалось. В районе Новопокровки ВС РФ также пытаются отодвинуть противника от занимаемых позиций.

На Донецком фронте при поддержке артиллерии, ВС РФ ведут наступательные действия у Новомихайловки, в Марьинке, в районе Северного. ВСУ идут в атаку у села Красногоровка. Активные бои на Луганском направлении. ВС РФ перешли от активной обороны в атаку и пытаются прорвать украинскую оборонительную линию. Тактический успех российские бойцы имеют у населенного пункта Ивановка.
 
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